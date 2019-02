Public Asked to Help Identify Suspect in Crimes Against a Child

Since April 2018, Santa Barbara police have been investigating an alleged crime against a child and are now turning to the public for help identifying the man in the video below. He was filmed at the Guadalajara Market on West De la Guerra Street and could be associated with a silver Toyota or Honda sedan. Please contact Det. Megan Harrison if you know this man or can provide information: Call (805) 897-2343 or email mharrison@sbpd.com.

The police also issed the request in Spanish:

“El Departamento de Policía de Santa Bárbara ha agotado todas las pistas de investigación y ahora está en posición de pedirle al público que ayude a identificar a un hombre buscado, para interrogarlo en relación con presuntos delitos contra un niño. En el video adjunto de abril de 2018, el sujeto, un hombre hispano adulto, se puede ver en el Guadalajara Market, ubicado en 601 West De La Guerra Street. Posiblemente esté asociado con un sedán Toyota o Honda plateado. Si puede identificar a la persona representada o tiene alguna información adicional que proporcionar, comuníquese con la Detective Megan Harrison al 805-897-2343 o MHarrison@SBPD.com.”