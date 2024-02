City Sandbag Station is now Active

Press releases are posted on Independent.com as a free community service.

City’s Self-Serve Sandbag Station is open Saturday and Sunday this weekend.

Sandbag Station hours:

Saturday, February 17 – 10:00 a.m. to 4:00 p.m.

Sunday, February 18 – 10:00 a.m. to 4:00 p.m.

The Sandbag Station is located at 401 E. Yanonali Street.

Sandbags are also available at City Fire Station 7 located at 2411 Stanwood Drive.

Up to 20 sandbags per trip are available to residents for free.

Remember to bring your own gloves and shovels.

Be prepared to fill the bags you need. When filling sandbags, remember to only fill them halfway, so they are not too heavy to lift and will stack properly.

Residents are reminded that the City Sandbag Distribution Policy is designed to assist in the protection of private property only during storm emergency conditions.

For more sandbag information, visit SantaBarbaraCA.gov/Sandbags.

Please contact the Public Works Streets Division for clogged/blocked storm drains or streets related emergencies at (805) 564-5454.

La estación de autoservicio de bolsas de arena de la ciudad estará abierta el sábado y domingo de este fin de semana.

Horario de la estación de bolsas de arena:

Sábado 17 de febrero: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Domingo, 18 de febrero: 10:00 a.m. – 4:00 p.m

La estación de bolsas de arena se encuentra en 401 E. Yanonali Street.

También hay bolsas de arena en el estación de bomberos 7, situado en el 2411 de Stanwood Drive.

Hasta 20 bolsas de arena por viaje están disponibles para los residentes de forma gratuita.

Recuerde traer sus propios guantes y palas.

Prepárese para llenar las bolsas que necesite. Cuando llene las bolsas de arena, recuerde llenarlas sólo hasta la mitad, para que no sean demasiado pesados de levantar y se apilen correctamente.

Se les recuerda a los residentes que la Póliza de Distribución de Bolsas de Arena de la Ciudad está diseñada para ayudar en la protección de la propiedad privada solamente durante condiciones de emergencia por tormenta.

Para más información sobre bolsas de arena, visite SantaBarbaraCA.gov/Sandbags.

Comuníquese con la División de Calles del Departamento de Obras Públicaspara emergencias relacionadas con calles o desagües pluviales obstruidos/bloqueados al (805) 564-5454.