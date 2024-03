EL CONDADO ANUNCIA UNA NUEVA EXPOSICIÓN CON ARTISTASDE LA GALERÍA SLINGSHOT

(SANTA BÁRBARA, Calif.) – La Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara se complace en anunciar la inauguración de la exposición de arte: “Nuevo muralismo: visiones inclusivas de uno mismo y del lugar” (New Muralism: Inclusive Visions of Self and Place), en Channing Peake Gallery, ubicada en el edificio de la administración del condado en 105 E. Anapamu Street en Santa Bárbara. Una recepción de la inauguración con representantes de artistas, Jessica Schlobohm, directora de la Galería Slingshot, y el curador de la Oficina de Artes y Cultura, Tomás Pazderka, se llevará a cabo como parte de la Primera Caminata de Arte el jueves 7 de marzo de 2024, de 5:00 p. m. a 7:00 p. m.

Click to print (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on X (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

×

Login

Please note this login is to submit events or press releases. Use this page here to login for your Independent subscription

Username or Email Address Password Remember Me

Not a member? Sign up here.