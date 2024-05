La ciudad de Goleta lanza la campaña Old Town Goleta está abierto al público

GOLETA, CA- 28 de Mayo, 2024 – La ciudad de Goleta se complace en anunciar el lanzamiento de su campaña Old Town está abierto al público (Old Town Open for Business)/#OTOB. El objetivo de la campaña es alentar al público a apoyar a los numerosos negocios que consideran a Old Town su hogar durante la construcción del proyecto de mejora de capital más grande de la ciudad: el Proyecto Connect. Vea el video aquí en español y aquí en inglés. Los videos muestran varios negocios de Old Town que le informan a la comunidad que están listos para servirle durante la construcción. Se han colocado carteles de Old Town está abierto / Old Town Open for Business en todo el corredor de Hollister Avenue y hay carteles luminosos en camino.

