La ciudad de Goleta quiere ayudarle a prepararse para emergencias

El coordinador de servicios de emergencia, Michael Baris, dijo: “Animo a cualquiera que quiera estar preparado para la próxima emergencia a que me acompañe en esta clase. Este curso es ideal para principiantes que no saben por dónde empezar, así como un repaso importante para aquellos que pueden tener una bolsa de emergencias pero no la han revisado en mucho tiempo”.

