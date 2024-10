Convocatoria de vendedores: SBPL invita a artistas locales a reservar un puesto en el Mercado Raíces y Sueños

El proceso: Debes ser la persona que exhiba los artículos originales artesanales de artesanos de Santa Bárbara. Una vez que un artista sea aprobado, nos comunicaremos contigo sobre los próximos pasos a seguir. ¡No esperes más! El Mercado Raíces y Sueños tiene espacio limitado, así que no pierdas la oportunidad de exhibir y vender tu arte a personas de todo el mundo. Si estás interesado y cumples con todos los requisitos, ¡no esperes más! Regístrate para el Mercado de Artesanos (mayores de 17 años) o el Mercado de Jóvenes Artesanos (menores de 17 años) . Este proyecto fue posible con el apoyo de California Humanities , un asociado sin fines de lucro del National Endowment for the Humanities. La Biblioteca Pública de Santa Bárbara es un departamento de la Ciudad de Santa Bárbara. Visita la Biblioteca Pública de Santa Bárbara en línea en SBPLibrary.org para obtener información sobre programas y servicios. Todos los programas de la biblioteca son gratuitos y disponibles al público en general.

