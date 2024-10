 La Biblioteca Pública de Santa Bárbara selecciona ‘Comedia Romántica’ de Curtis Sittenfeld como el título destacado para Santa Bárbara Lee 2024 

Sally Milz, una guionista ingeniosa de The Night Owls, ha renunciado al amor, optando por una carrera gratificante y uno que otro romance ocasional. Pero cuando su amigo Danny comienza a salir con una actriz deslumbrante, Sally escribe un borrador humorístico sobre cómo los hombres “promedio” logran salir con mujeres hermosas, mientras que lo contrario nunca parece suceder. Luego aparece Noah Brewster, un carismático estrella del pop quien será el anfitrión del programa esa semana. La chispa creativa entre Sally y Noah es innegable, pero Sally no puede evitar sentir que la vida no es una comedia romántica y que alguien como él nunca saldría con alguien como ella… ¿o sí? Descubre lo inesperado en esta historia, donde el amor podría sorprenderte.

