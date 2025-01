Comience el 2025 con Embellece Goleta: Recolección gratuita de artículos voluminosos para los residentes de Goleta

Los artículos voluminosos se pueden dejar en manos del personal de la ciudad en la intersección de Strehle Lane y Mathilda Drive (395 Mathilda Drive) desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. el sábado 25 de enero de 2025. No se aceptarán entregas antes o después del evento. Los residentes pueden dejar artículos voluminosos no deseados de forma gratuita (no se aceptarán productos electrónicos, medicamentos ni desechos peligrosos).

