Datos sobre el sistema de agua y la lucha contra incendios de la Ciudad

Para recibir estas notificaciones de emergencia de la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Santa Bárbara, debe registrarse para recibir alertas en ReadySBC.org . Si ya está registrado, confirme o actualice la información de su cuenta este mes. Escriba su domicilio completo, ya que esta es una razón común por la que los miembros de la comunidad no reciben alertas. Si no podemos comunicarnos con usted, no podemos notificarle.

