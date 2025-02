Vigilancia de la calidad del aire para el condado de Santa Bárbara

En este momento NO se han emitido evacuaciones. Si vive en or cerca del área quemada por el Incendio Lake y le preocupa que esta tormenta pueda causar condiciones inseguras en sus carreteras locales y en su casa, debe irse del área antes de que empiece a llover. No espere a recibir una notificación oficial de evacuación para irse.

Click to print (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on X (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

×

Login

Please note this login is to submit events or press releases. Use this page here to login for your Independent subscription

Username or Email Address Password Remember Me

Not a member? Sign up here.