Asista al taller del 18 de febrero sobre la nueva subvención POP (Orgullo de Lugar) para negocios de Old Town

GOLETA, CA, 11 de febrero de 2025 – Visite el Centro Comunitario de Goleta (5679 Hollister Avenue) el martes 18 de febrero a las 10:00 a.m. para un taller sobre la nueva subvención POP (Orgullo de Lugar) de la Ciudad. Con $120,000 en fondos disponibles, esta subvención ofrece a los propietarios de negocios de Old Town la oportunidad de solicitar fondos para dar vida a sus ideas sobre cómo mejorar el sentido de pertenencia y atraer a más clientes a Old Town Goleta. Los asistentes al taller recibirán una presentación informativa sobre la subvención POP, revisarán el proceso de solicitud y tendrán la oportunidad de hacer preguntas al personal de la Ciudad. Se servirán palomitas. Habrá interpretación al español disponible.

