El Distrito Escolar Unificado de Lompoc celebra el reconocimiento de la Escuela Preparatoria Maple como Escuela Preparatoria de Educación Continua Modelo

La directora de MHS, Laurel Schroeder, comparte: “Estoy increíblemente orgullosa de que nos hayan reconocido como una Escuela Preparatoria de Educación Continua Modelo de California. Reconocemos que muchos de nuestros estudiantes enfrentan adversidades significativas en sus vidas. Nuestro objetivo es crear un entorno de apoyo donde no solo puedan superar estos retos, sino también prosperar a pesar de ellos. A través de nuestra asociación con Big Picture Learning, nos enfocamos en fomentar las áreas de relevancia y pasiones singulares de cada estudiante. Al brindar experiencias de aprendizaje personalizadas y oportunidades del mundo real, capacitamos a nuestros estudiantes para desarrollar resiliencia, desarrollar habilidades vitales importantes y trazar un camino hacia un futuro exitoso. Mi objetivo, como directora, es asegurarme de que los estudiantes no sólo obtengan un diploma de escuela preparatoria, sino que también dejen nuestra escuela con un plan claro para el éxito en sus próximos pasos de vida. No solo queremos ver a los estudiantes identificar qué carreras les apasionan, sino también obtener experiencias laborales reales en esos campos mediante tutorías mientras están en la escuela secundaria.”

