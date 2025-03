California te necesita: ¡conviértete en socorrista, maestro y líder a través del servicio!

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SACRAMENTO, Calif. — Hoy, el gobernador Gavin Newsom y el director de GO-Serve, Josh Fryday, anunciaron que California busca 10,000 personas para unirse al California Service Corps. Los miembros obtienen experiencia laboral significativa mientras ayudan a sus comunidades y ganan dinero.



Durante el próximo año, los programas del California Service Corps contarán con más de 10,000 miembros y brindarán cerca de cinco millones de horas de servicio. Los miembros ayudan a las comunidades tomando acciones ambientales, brindando tutoría y mentoría a estudiantes para apoyarlos en su éxito, asistiendo a comunidades afectadas por desastres, trabajando para erradicar el hambre y conectando a personas vulnerables con recursos y servicios esenciales.



“Como californianos, el espíritu de servicio y de retribuir está en nuestro ADN — por eso tenemos el cuerpo de servicio más grande del país, más grande que el Peace Corps y un modelo para otros estados”, dijo el gobernador Gavin Newsom. “En el próximo año, nuestros miembros brindarán apoyo esencial —ya sea respondiendo a desastres como los incendios en Los Ángeles o abordando problemas críticos como el aislamiento social — mientras trabajamos para construir una California para todos”.



El California Service Corps es la fuerza de servicio más grande del país y está compuesto por cuatro programas de servicio remunerado:#CaliforniansForAll College CorpsCalifornia Climate Action CorpsYouth Service CorpsAmeriCorps CaliforniaEn conjunto, es una fuerza más grande que el Peace Corps y será movilizada en un momento en que California enfrenta la recuperación académica postpandemia, la recuperación tras los incendios en Los Ángeles y el futuro de nuestra fuerza laboral.



“Estos son los futuros líderes de California, y necesitamos su pasión, energía y entusiasmo para abordar nuestros mayores desafíos”, dijo el director de GO-Serve, Josh Fryday. “No hay mejor ejemplo de lo que son capaces de hacer que la forma en que se movilizaron de inmediato para apoyar los esfuerzos de recuperación tras los incendios en Los Ángeles”.



Los miembros del California Service Corps adquieren habilidades y experiencia mientras se conectan con otros y generan un impacto positivo. Además, el servicio fomenta un sentido de conexión y pertenencia, una respuesta a la crisis de soledad según lo definido por el U.S. Surgeon General’s Advisory.



Quienes estén interesados en encontrar una oportunidad de servicio remunerado pueden informarse sobre sus beneficios e impacto en un taller virtual el 20 de marzo de 2025 a la 1 p.m. Regístrate aquí para asistir.



Obtén más información y únete en CAServiceCorps.com.



SOLICITUDES DE ENTREVISTAS EN VIVO (Inglés/Español) contactar a Katie Vavao, Katie.Vavao@cv.ca.gov, (916) 584-3620.



Material relacionado y entrevistas:B-roll: California Service CorpsEntrevistas en inglés: Director de GO-Serve Josh Fryday y miembro de CSCEntrevistas en español: Director de GO-Serve Josh Fryday y miembro de CSC

LO QUE DICE LA GENTE:



Senador Estatal Bob Archuleta:

“Servir a tu comunidad no solo fortalece los lazos que hacen de California un gran estado, sino que también brinda valiosas oportunidades de crecimiento personal y liderazgo. Animo a todos los californianos a unirse al California Service Corps, donde pueden marcar una verdadera diferencia mientras reciben un pago por su dedicación y arduo trabajo para construir un futuro más brillante para todos”.



Michael Flood, Presidente y Director Ejecutivo del LA Regional Food Bank:

“Los miembros del California Service Corps han sido clave en la lucha contra la inseguridad alimentaria en el LA Regional Food Bank al ayudarnos a preparar alimentos para su distribución. Su dedicación y servicio tienen un impacto significativo, ayudándonos a combatir el hambre en todo el condado de Los Ángeles”.



Victor Domínguez, Presidente y Director Ejecutivo de YMCA Los Ángeles:

“La YMCA del Área Metropolitana de Los Ángeles se siente honrada de haber recibido el apoyo del California Service Corps en nuestros esfuerzos de respuesta a los incendios forestales. Los voluntarios son fundamentales para que muchas organizaciones sin fines de lucro puedan atender las necesidades de nuestras comunidades; en el trabajo del LA Y en toda la región de Los Ángeles, los voluntarios experimentados y comprometidos asignados a nuestros centros aumentaron exponencialmente nuestro impacto”.



Matthew Martinez, Gerente del Programa AmeriCorps para la Cruz Roja Americana:

“Los miembros del California Disaster AmeriCorps ofrecen una fuerza laboral voluntaria capacitada y confiable, brindando apoyo esencial a las comunidades de todo el estado afectadas por desastres. Estos individuos comprometidos desempeñan roles clave en los esfuerzos de respuesta a desastres, asegurando que quienes se ven afectados tengan los recursos y la asistencia necesarios para recuperarse y reconstruir”.



Ashley Hernandez, estudiante de College Corps:

“Hace tres años, sin estar segura de cómo pagar mis estudios universitarios, encontré propósito y oportunidad a través de College Corps. Me ha ayudado a crecer profesionalmente mientras profundizaba mi conexión con mi comunidad a través del servicio. Ver a la gente unirse una y otra vez — más recientemente durante los incendios en Los Ángeles — me ha dado un gran sentido de orgullo y gratitud, inspirándome a regresar año tras año”.



Emily Lacy, becaria de California Climate Action Corps:

“En California, todos llevamos el trauma de los incendios en nuestra vida diaria. Es parte de la razón por la que me uní al California Climate Action Corps (CCAC) — para trabajar en la resiliencia ante incendios forestales y la gestión del territorio. CCAC me ha permitido construir una vida auténtica de servicio y administración ambiental, convirtiéndome en miembro certificado de Prescribed Fire Crew y dedicándome a proteger los recursos naturales de California y nuestro patrimonio ecológico compartido”.



Tania Castro, miembro de Youth Service Corps:

“Si bien realmente disfruto el trabajo que hago para la Ciudad de Los Ángeles, fue especialmente significativo ayudar a nuestros vecinos de LA durante los recientes incendios. No solo estábamos ayudando a las personas a obtener alimentos y suministros, sino que también nos brindábamos amor y apoyo mutuo, algo que todos necesitamos en tiempos de crisis”.



Kaiya Pomeroy-Tso, miembro de AmeriCorps California:

“La mejor parte de mis períodos de servicio ha sido construir relaciones duraderas con los miembros de la comunidad a la que sirvo. Es increíblemente gratificante ver a mis estudiantes desarrollar no solo habilidades de alfabetización, sino también confianza en sí mismos y entusiasmo por la lectura”.

Sobre California Volunteers, Office of the Governor

California Volunteers, Office of the Governor empodera a los californianos a tomar acción para mejorar sus comunidades. California Volunteers es la oficina estatal con la misión de reclutar a californianos para impulsar la participación en el servicio público.