Ya sea durante o después del evento de limpieza comunitaria, diríjase al estacionamiento delantero de la Escuela Brandon (195 Brandon Drive) entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. para un evento GRATUITO de recolección de artículos voluminosos . Esta es una gran oportunidad para ordenar su hogar, garaje o patio deshaciéndose de artículos voluminosos no deseados como muebles viejos, colchones y más. No se aceptarán aparatos electrónicos ni residuos peligrosos. Solo para residentes de Goleta. Se recomienda llegar temprano. El evento cerrará temprano si se alcanza el aforo antes de las 1:00 p.m.

Click to print (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on X (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

×

Login

Please note this login is to submit events or press releases. Use this page here to login for your Independent subscription

Username or Email Address Password Remember Me

Not a member? Sign up here.