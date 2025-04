El foro de la ley TRUTH se programó para el 6 de mayo de 2024

El nombre más largo de la Ley TRUTH es Ley de Revisión Transparente de Transferencias y Retenciones Injustas (Transparent Review of Unjust Transfers and Holds Act). El gobernador Jerry Brown firmó el Proyecto de Ley 2792 de la Asamblea el 28 de septiembre de 2016. Se refiere a la Agencia federal de Control de Inmigración y de Aduanas (ICE, por su término en inglés Immigration and Customs Enforcement) y el acceso para las personas que han estado en contacto con la policía. La Ley TRUTH requiere que los organismos gubernamentales locales, en los que las fuerzas policiales locales han proporcionado todo acceso a ICE a un individuo, celebren un foro comunitario para recibir y considerar comentarios públicos.

