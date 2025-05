RECORDATORIO: Ordenanza Sobre Parques de Autocaravanas para Personas Mayores

Las superposiciones propuestas están diseñadas para promover el uso continuado de casas móviles y casas prefabricadas en el condado no incorporado como una opción de vivienda accesible para los hogares de todos los niveles de ingresos; reconocer que los parques de casas móviles para personas mayores proporcionan una de las pocas opciones de vivienda dentro del condado de Santa Bárbara a disposición de las personas mayores que son asequibles y permiten la vida independiente en una vivienda unifamiliar; y preservar una fuente importante de viviendas asequibles para personas mayores, garantizando que los parques de casas móviles para personas mayores dentro del área no incorporada sigan siendo predominantemente disponibles para personas mayores y no se conviertan para permitir la ocupación por personas de todas las edades. El proyecto también consiste en enmiendas al Mapa de Zonificación del Condado y una enmienda del Plan Global al Mapa de Uso del Suelo del Condado para implementar enmiendas de designación de uso del suelo consistentes.

