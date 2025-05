Los proyectos de vivienda provisional del Condado, La Posada y Hope Village, celebran un año de éxito

“Honestamente, pensé que iba a vivir en la calle por el resto de mi vida. No hay palabras que describan todo lo bueno sobre este lugar; es absolutamente fantástico. Me tomó un tiempo entender que esto realmente me está sucediendo a mí. Es demasiado bueno para ser verdad, pero sí es verdad. Es real”, dijo Scott Luikart, graduado de La Posada.

Click to print (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on X (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

×

Login

Please note this login is to submit events or press releases. Use this page here to login for your Independent subscription

Username or Email Address Password Remember Me

Not a member? Sign up here.