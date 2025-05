Ellwood Mesa cumple 20 años: una celebración de la comunidad, la naturaleza y el legado

Muchísimas gracias a los más de 40 voluntarios y a los siguientes patrocinadores y socios que hicieron posible este evento: Appfolio, Art From Scrap, Backbone Storytelling, Community Arts Music Association of Santa Barbara, Draughtsman Aleworks, Dune Coffee, eji event co., Elizabeth Weber, Ellwood Elementary School, Ellwood Friends, Environmental Defense Center, Gail Osherenko & Oran Young, Greg McPhee, Hall’s Culligan Water, Kevin Gleason Fine Art, LegacyWorks Group, Mo’s To-Go, MOVE Condado de Santa Bárbara, NatureTrack (Freedom Tracks), Fundación Patricia Bragg, Fundación de Becas de Artes Escénicas, Brigada de Cubos de Santa Bárbara, Consejo de Seguridad contra Incendios del Condado de Santa Bárbara, Fundación de Santa Bárbara, Medio Maratón de Santa Bárbara, Poetas de Santa Bárbara, Zoológico de Santa Bárbara, Sierra Club Capítulo de Santa Bárbara-Ventura, The Land Trust para el Condado de Santa Bárbara, El Rincón de la Mofeta, Proyecto Juvenil Wilderness, Yardi Systems, Inc.

Charlie Palmer y Nayari Uribe Díaz , líderes juveniles de la Brigada de Cubos de Santa Bárbara, han estado trabajando los sábados por la mañana en Ellwood. Son parte de la próxima generación de stewards. Uribe Díaz dijo: “Tener esperanza es importante, porque sin esperanza no hay motivación y sin motivación no hay acción, y la acción es lo que hace que el cambio suceda. Tengo esperanza en el futuro de Ellwood porque he visto a la comunidad y cómo apoya y rodea a Ellwood”.

George Thomson, Gerente de Parques y Espacios Abiertos de Goleta, dijo: “Este no es un lugar ordinario. Ellwood Mesa es sagrada, es salvaje, es resistente y es nuestra. No para poseer, sino para honrar. No para usar, sino para proteger, para administrar”. Agradeció a aquellos cuyos esfuerzos nos trajeron hasta aquí, e hizo un llamado a la comunidad para que dé un paso al frente, una vez más, para ayudar a la Ciudad a cumplir sus nobles metas de restauración. “La mayordomía no se trata de hacer todo, se trata de hacer algo, de manera consistente, amorosa y juntos. Es conocer a tus vecinos, se trata de aparecer los sábados por la mañana para recolectar semillas nativas, paraplantar un nuevo árbol que vivirá 200 años y crear un santuario invernal para nuestras queridas mariposas monarca”.

