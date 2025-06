Programa 2025 de Concerts in the Park Jueves 3 de julio – The Molly Ringwald Project Jueves 10 de julio – Captain Cardiac and The Coronaries Jueves 17 de julio – The Academy Jueves 24 de julio – Soul Majestic De 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Great Meadow en Chase Palm Park (236 East Cabrillo Boulevard) Información del evento | Agregar evento a su calendario

Click to print (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on X (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

×

Login

Please note this login is to submit events or press releases. Use this page here to login for your Independent subscription

Username or Email Address Password Remember Me

Not a member? Sign up here.