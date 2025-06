La Ciudad de Goleta desea agradecer a nuestros patrocinadores: Yardi Systems, Ergomotion, Inc., Aeropuerto de Santa Bárbara, Airbus de Santa Bárbara, Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara / Escuela Secundaria Dos Pueblos, Centro de Implantes Dentales Alamar, Deckers Brands, Sociedad Histórica del Valle de Goleta, Industrias MarBorg, Teledyne FLIR, UCSB Athletics, Community West Bank, Fuel Depot y Point Market, La familia Cederlof, Best Best & Krieger, LLP, Olivia Sorgman Event Planner, Above All Aviation, Cottage Health, Greater Goleta Santa Barbara Lions Club, Quality Roofing, Ramsey Asphalt, True North Wealth Management, Camino Real Marketplace, Friday Night Lights y The Water Store.¡Acompáñenos para celebrar nuestro país y nuestra comunidad con el verdadero espíritu de Goleta el 4 de Julio! Para obtener más información, por favor visite nuestro sitio web en http://www.cityofgoleta.org/DroneShow .

