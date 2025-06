El Condado de Santa Bárbara otorga subvenciones de arte a doce organizaciones sin fines de lucro

Mark Herrier, Director Ejecutivo de the Lompoc Theatre Project, dijo: “Estamos extremadamente agradecidos de contar con el apoyo de la Comisión de Arte del Condado de Santa Bárbara en nuestros esfuerzos continuos para llevar el arte a Lompoc, la ciudad del arte y las flores”. Con los fondos de la subvención, the Lompoc Theatre Project presentará Telling Our Stories (contando nuestras historias), un taller gratuito de narración de seis semanas para adultos, que enfatiza la inclusión y la representación cultural. Guiados por narradores profesionales, los participantes elaborarán y realizarán narrativas personales en un evento público culminante diseñado para fortalecer los lazos comunitarios, promover la comprensión cultural y fomentar el diálogo intergeneracional.

Los proyectos premiados tienen como objetivo aumentar la participación de la comunidad en el arte y eliminar las barreras a la participación. Las 12 organizaciones que reciben subvenciones son lcazar Theatre, Boxtales Theatre Company, Carpinteria Skate Foundation, the Grace Fisher Foundation, the Lompoc Theatre Project, Move with Purpose, Pianos on State Masq(p)arade!, Santa Barbara Black Culture House, Santa Barbara Dance Institute, Santa Maria Philharmonic Society, Youth Arts Alive, y Solvang Danish Days Foundation.

