La celebración del Cuatro de Julio llenará de festividades la zona costera de Santa Bárbara durante todo el día

Acera de Cabrillo Boulevard en West Beach Disfrute de una feria callejera con puestos de comida festiva, de 11:00 a.m. a 9:00 p.m., patrocinada por la Fundación PARC. Los vendedores de este año incluyen Tink’s Old Fashioned Hot Dogs, Lidos Philly Cheese Steaks, Timbers Roadhouse, G Brothers Kettle Corn, Elubia’s Kitchen y The Deli Doctor.

1:00 p.m. – 1:45 p.m. – Goodlanders 2:00 p.m. – 2:45 p.m. – Peer Pressure 3:00 p.m. – 3:45 p.m. – The Three Combroneros 4:00 p.m. – 4:45 p.m. – Walking Coco 5:00 p.m. – 5:45 p.m. – The Other Woman 6:00 p.m. – 6:45 p.m. – Ladyfinger 7:00 p.m. – 7:45 p.m. – East Valley Rd 8:00 p.m. – 8:45 p.m. – False Puppet 9:00 p.m. – 9:20 p.m. – ¡Fuegos artificiales!

Click to print (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on X (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

×

Login

Please note this login is to submit events or press releases. Use this page here to login for your Independent subscription

Username or Email Address Password Remember Me

Not a member? Sign up here.