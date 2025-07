La Ciudad recibió una subvención de planificación del programa Calles y Caminos Seguros para Todos (Safe Streets and Roads for All) del Departamento de Transporte de EE. UU., destinada a desarrollar un Plan de Acción de Calles Seguras para Todos. Este plan tiene como objetivo identificar mejoras que ayuden a prevenir muertes y lesiones graves relacionadas con el tránsito, y al mismo tiempo fomentar una movilidad segura, saludable y equitativa para toda la comunidad.

Click to print (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on X (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

×

Login

Please note this login is to submit events or press releases. Use this page here to login for your Independent subscription

Username or Email Address Password Remember Me

Not a member? Sign up here.