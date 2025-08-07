Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 4 de agosto de 2025 – ¡Tomemos un café juntos! Acompáñenos para el próximo evento de Café y Comunidad el sábado 6 de septiembre de 9:00 a 11:00 en SloDoCo (290A Storke Road). Reúnase con la Alcaldesa Paula Perotte, el Alcalde Pro Tempore Stuart Kasdin (Distrito 3) y los miembros del personal de la Ciudad de Goleta mientras disfruta de una taza de café caliente y una deliciosa dona. Esta es una gran oportunidad para hacer preguntas sobre los problemas que afectan a su vecindario en un entorno informal mientras apoya un nuevo negocio de Goleta. Este es un evento comunitario gratuito y familiar con interpretación al español.

SloCoDo abrió su ubicación en Goleta en el otoño de 2024 y también tiene ubicaciones en San Luis Obispo y Paso Robles. A los niños les encantará la variedad de juegos de mesa disponibles para jugar. Con más de 100 opciones de donas disponibles en las tiendas todos los días, la única parte difícil de una visita a SloDoCo es tener que elegir solo una. Echa un vistazo al menú diario y a los especiales del mes aquí para ver lo que puedes comprar.

La ciudad lleva a cabo eventos comunitarios y de café durante todo el año en cada uno de los cuatro distritos. Para saber en qué distrito se encuentra, ingrese su dirección en nuestro mapa interactivo Conozca su distrito: https://tinyurl.com/GoletaInteractiveMap.

¡No te quedes con ganas y únete a nosotros el 6 de septiembre!