La Galería Channing Peake abre una nueva exhibición que explora el lenguaje del arte

(SANTA MARIA, Calif.): La Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara se complace en invitar a la comunidad a la recepción de apertura de “Form and Frame: Abstraction, Community, and the Language of Art (Forma y marco: abstracción, comunidad y lenguaje del arte). La exposición está a la vista en la Galería Channing Peake, ubicada en el primer piso del Edificio de Administración del Condado en 105 E Anapamu St., Santa Bárbara, CA 93101. Este evento gratuito está programado para el jueves 7 de agosto, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. como parte de la Caminata de Arte de 1st Thursday.

Basándose en selecciones de la colección de obras de artistas locales del condado, la exposición anima a los espectadores a explorar cómo los artistas usan imágenes abstractas para construir conexiones. “Form and Frame habla de las infinitas posibilidades, variaciones y avenidas creativas que los artistas utilizan para hacer una imagen”, dijo Tom Pazderka, curador de la Oficina de Arte y Cultura del Condado. “Los elementos centrales como la línea, la forma y el color sirven como herramientas para la narración, la expresión comunitaria y la resonancia emocional”.

La exposición fue cocurada por Lyra Purugganan, quien recientemente recibió su Maestría en Arte (MFA, por sus siglas en inglés) de UC Santa Barbara. Señalaron: “Como artista, esta exposición significa mucho para mí porque presenta artistas locales y practicantes y expone a un grupo más amplio de personas al arte contemporáneo”.

La Galería Channing Peake ofrece una plataforma rotativa para exposiciones públicas destinadas a la participación cívica y el enriquecimiento cultural. La galería está abierta al público de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Para obtener más información sobre las exposiciones de arte actuales del condado, visite http://www.sbac.ca.gov/current-gallery-exhibitions.

Acerca de la Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara

La Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara (SBCOAC, Santa Barbara County Office of Arts & Culture) sirve como paraguas gubernamental local para proyectos y programas de arte y cultura. La SBCOAC representa una notable asociación de larga data entre el Condado de Santa Bárbara y la Ciudad de Santa Bárbara y sirve como un socio estatal-local del Consejo de Arte de California. A través de sólidas asociaciones públicas y privadas, la SBCOAC busca apoyar y catalizar el arte, la cultura y la expresión creativa. Para obtener más información, visite http://www.sbac.ca.gov.