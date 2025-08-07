Proyectos de banda ancha listos en nueve comunidades rurales del Condado de Santa Bárbara

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CALIF – Los proyectos de internet de alta velocidad están un paso más cerca de la realidad en nueve comunidades rurales del Condado de Santa Bárbara después de la finalización de diseños de banda ancha y revisión ambiental financiada a través de una subvención estatal.

El trabajo, completado por la Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG, Santa Barbara County Association of Governments) en asociación con el Condado de Santa Bárbara, logró tres hitos importantes apoyados por fondos estatales: establecer una autoridad regional de poderes conjuntos para banda ancha, finalizar diseños de redes de última milla para áreas prioritarias, incluyendo nueve comunidades identificadas en el Plan Estratégico de Banda Ancha del Condado de Santa Bárbara y más de 150 instituciones comunitarias de apoyo en el condado. Por último, se concluyó un informe programático sobre el impacto ambiental de las instalaciones de banda ancha de última milla propuestas en todo el país.Este esfuerzo ayuda a racionalizar la construcción futura de banda ancha por parte de proveedores públicos o privados. La revisión ambiental cubre métodos comunes de instalación como fibra enterrada, cables aéreos y servicio satelital.

“El objetivo es agilizar el proceso para que los gobiernos locales o los proveedores de internet entreguen proyectos de banda ancha y lleven internet confiable de alta velocidad a las áreas del condado que más lo necesitan”, dijo Fred Luna, director de entrega de proyectos y construcción de SBCAG. “Hemos hecho algunas de las bases para poner en marcha estos proyectos con los diseños de última milla y el análisis ambiental en todo el condado bajo la Ley de Calidad Ambiental de California. Esperamos continuar trabajando a través de futuras oportunidades de financiamiento y asociaciones”.

Las nueve áreas prioritarias de última milla identificadas y diseñadas bajo la subvención en fases incluyen:

• Fase 1: Guadalupe, Cuyama/New Cuyama, Casmalia, Los Álamos

• Fase 2: Los Olivos, Jonata Park, áreas al este de Santa María, Refugio Canyon y el corredor de West Highway 246

Estas ubicaciones fueron priorizadas en base al limitado servicio existente y el estatus rural, como se describe en el Plan Estratégico de Banda Ancha del Condado de Santa Bárbara de 2022, que incluyó una amplia participación pública.

Las nueve áreas están listas para su implementación como redes de fibra de última milla de acceso abierto. La construcción, sin embargo, sigue sin financiarse. SBCAG y el Condado presentaron una solicitud de subvención competitiva para las áreas de la Fase 1 a través de la cuenta de fondos federales de la última milla del estado en 2023; los fondos para el programa se han retrasado en el presupuesto estatal y las adjudicaciones aún no se han anunciado.

“Hemos hecho el trabajo de planificación, ingeniería y medio ambiente, ahora estamos preparados para comenzar la construcción tan pronto como los fondos estén disponibles”, dijo Brittany Odermann, directora ejecutiva adjunta del Condado de Santa Bárbara. “Estas nueve áreas están listas para la construcción y representan algunas de las partes más desatendidas de nuestra región. Con el apoyo del estado, podemos cerrar la brecha digital para estas comunidades”.

Junto con el diseño y el trabajo ambiental, la Junta Directiva de SBCAG modificó su acuerdo de Autoridad Conjunta de Poderes para incluir formalmente las responsabilidades regionales de planificación e implementación de la banda ancha.

Mientras que las conexiones de última milla entregan internet directamente a hogares, empresas e instituciones, la infraestructura de media milla actúa como la columna vertebral de alta velocidad que conecta a las comunidades con el internet más amplio. El trabajo de planificación de SBCAG está diseñado para alinearse con la Red de Media Milla del estado para que los proyectos locales estén listos para conectarse cuando el sistema se ponga en marcha.

SBCAG continúa coordinando con el Departamento de Tecnología de California mientras el estado construye 190 millas de infraestructura de banda ancha de media milla en todo el Condado de Santa Bárbara. La construcción está en marcha en aproximadamente 105 millas de la red planificada. Esto incluye segmentos a lo largo del corredor ferroviario costero cerca de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, Lompoc, y la costa de Gaviota, con construcción adicional planeada a lo largo de Highway 166 a través de Cuyama y las comunidades de Santa María, Orcutt, y hacia Santa Ynez. Se espera que la Red de Media Milla esté terminada en la región para fines de 2026.

El trabajo futuro dependerá de nuevas oportunidades de financiación. SBCAG y el Condado continúan abogando por que el estado mantenga su compromiso con la expansión de banda ancha y asigne la parte total del Condado de Santa Bárbara de la cuenta de fondos federales de última milla. SBCAG también está abogando por una mayor elegibilidad federal para proyectos de banda ancha bajo programas de transporte e infraestructura.

El diseño de la última milla y el trabajo ambiental fue posible a través de una subvención de 1 millón de dólares de Asistencia Técnica para Agencias Locales (LATA, por sus siglas en inglés) otorgada por la Comisión de Servicios Públicos de California al Condado de Santa Bárbara en 2023. SBCAG implementó la subvención en asociación con el Condado. El programa LATA es parte del esfuerzo más amplio del estado para expandir el acceso digital y apoyar a las agencias locales en la preparación para las inversiones en infraestructura de banda ancha. Los diseños completados y la documentación ambiental pueden ser utilizados ahora por los gobiernos locales o los proveedores de servicios de internet para agilizar la concesión de permisos y avanzar en la construcción de banda ancha en el futuro.

Para obtener más información sobre los esfuerzos regionales de banda ancha o para acceder a los documentos técnicos completados bajo la subvención de Asistencia Técnica de la Agencia Local (LATA), visite http://www.sbcag.org o comuníquese con SBCAG por teléfono al (805) 600-4477 o por correo electrónico a info@sbcag.org.