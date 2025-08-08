La Oficina de California de Evaluacion de Peligros para la Salud Ambiental Emite un Aviso de Consumo de Pescado para la Lobina Negra del Lago Cachuma

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, Calif.) — El 7 de agosto de 2025, la Oficina de Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental (OEHHA, por sus siglas en ingles) de la Agencia de Protección Ambiental de California emitió un Aviso de Consumo de Pescado para el lago Cachuma debido a los niveles de mercurio encontrados en los peces de la especie Lobina Negra o Black Bass. La trucha, el bagre, el tipo de pez y otros peces de caza comunes no están incluidos en esta advertencia de consumo y pueden considerarse seguros para consumir en porciones recomendadas.

El propósito de esta advertencia es equilibrar los beneficios para la salud del consumo de pescado y los riesgos derivados del mercurio. El metilmercurio, la forma de mercurio presente en el pescado, afecta al desarrollo del cerebro y puede transmitirse de madres a hijos durante el embarazo. Se ofrecen dos conjuntos de directrices, ya que determinadas poblaciones (fetos, bebés y niños) son más sensibles al mercurio:

• Mujeres de 18 a 49 años y niños de 1 a 17 años

o No deben de comer especies de Lobina Negra o Black Bass

o Pueden comer:

▪ 2 porciones en total a la semana de sábalo rosado, o

▪ 1 porción en total a la semana de carpa común.

• Mujeres de 50 años o más y hombres de 18 años o más

o Pueden comer:

▪ 4 porciones totales a la semana de sábalo rosado, o

▪ 3 porciones totales a la semana de carpa común, o

▪ 1 porción total a la semana de especies de lobina negra.

• Para las especies de peces adicionales que se encuentran en el lago Cachuma y que no están incluidas en esta advertencia, la OEHHA recomienda seguir la advertencia de todo el estado para comer pescado de los lagos y embalses de California sin consejos específicos para cada sitio.

• Una porción es aproximadamente del tamaño y del grosor de la mano en el caso de los filetes de pescado (8 onzas). A los niños se les deben dar porciones más pequeñas (menos de 8 onzas). En el caso de especies de pescado más pequeñas, es posible que se necesiten varios peces para obtener una porción.