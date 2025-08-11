Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 11 de agosto de 2025

¿Le apasiona hacer una diferencia en su comunidad? ¡Comparta sus ideas y forme parte del equipo de la ciudad uniéndose a uno de nuestros 30 Grupos Consultivos! La ciudad es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y adopta prácticas que valoran e incluyen la diversidad en todos los niveles de la organización; este es un paso esencial para desarrollar estrategias que satisfagan las necesidades de una comunidad diversa. Si usted está interesado en hacer una diferencia en su comunidad, aportar ideas y ser parte del equipo de la ciudad, le animamos a presentar su candidatura.

Actualmente, témenos 45 vacantes en los Grupos Consultivos. Si está interesado en formar parte de uno de los grupos consultivos de la ciudad, por favor póngase en contacto con la Oficina de la Secretaria Municipal en Clerk@SantaBarbaraCA.gov o llame al (805) 564-5309. Para obtener una lista detallada de las vacantes y una solicitud en línea, visite nuestra página de Juntas y Comisiones.

La fecha límite para presentar solicitudes es el viernes, 3 de octubre de 2025, a las 5:00 p.m.

Las entrevistas para los solicitantes: El Concejo Municipal llevará a cabo entrevistas para los solicitantes en el Ayuntamiento (735 Anacapa St.) el martes, 21 de octubre de 2025.

Solicitantes para posiciones en el consejo juvenil de Santa Barbara tienen que atender una entrevista con el consejo municipal igual con el consejo juvenil de Santa Barbara. Fechas para las entrevistas con el consejo juvenil de Santa Barbara aún no han sido determinados. Por favor verifique la página de Juntas y Comisiones para información actualizada en cuanto esté disponible.

El Concejo Municipal realizará los nombramientos para todos los Grupos Consultivos el martes 2 de diciembre de 2025.