(SANTA BARBARA, Calif.) — El Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara (County Health) ha publicado su último Informe de Nacimientos, que presenta datos locales de certificados de nacimiento desde 2020 hasta 2024. El informe proporciona estadísticas detalladas de nacimiento sobre la fertilidad, el inicio de la atención prenatal, nacimientos prematuros, diabetes gestacional, y otros indicadores clave, junto con desgloses demográficos.

El informe revela que en 2024, la tasa de fertilidad del condado de Santa Bárbara fue de aproximadamente 54 nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad fértil. Aunque los datos de California más allá de 2022 aún no están disponibles, las tasas del Condado en 2021 y 2022 fueron similares a las del Estado, y se espera que esta tendencia continúe cuando se publiquen los datos estatales de 2023 y 2024. Otros datos clave:

Diferencias regionales

El análisis encontró diferencias notables entre las regiones del Condado:

• Sur del Condado: El 90% de las personas que dieron a luz tenían un nivel de estudios de escuela secundaria o superior, y el 88% iniciaron la atención prenatal a una edad temprana, la tasa más alta del condado.

• Norte del condado: Un poco más de la mitad tenía un nivel de educación de escuela secundaria o superior, y el 65% comenzó la atención prenatal temprana, la tasa más baja.

• Centro del condado: Se situó entre el norte y el sur del condado en cuanto a educación y atención prenatal.

El informe también señala que los nacimientos por diabetes gestacional disminuyeron en el norte del condado pero aumentaron en el sur del condado en 2024, divergiendo de las tendencias de años anteriores.

Resultados demográficos

En los últimos cinco años, persistieron diferencias significativas en las tasas de fertilidad entre las personas hispanas y no hispanas que dan a luz. En 2024:

• Las personas asiáticas que dieron a luz tuvieron la tasa más baja: 16,7 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años.

• Las personas hispanas que dieron a luz tuvieron la tasa más alta: 77,3 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años.

El análisis de los datos por raza/etnia y región permite comprender cómo influyen el lugar y la demografía en los resultados de salud.

«Los datos sobre nacimientos proporcionan información clave que mejora la comprensión de las necesidades de la comunidad, especialmente entre las poblaciones atendidas por programas de salud pública como Mujeres, Bebés y Niños ((WIC, por sus siglas en inglés) y Salud Materna, Infantil y del Adolescente (MCAH, por sus siglas en inglés). Los datos sobre nacimientos son una herramienta que nos ayuda a identificar carencias, mejorar las intervenciones locales y medir los avances hacia la reducción de las disparidades sanitarias», declaró Kelley Barragán, Directora de Salud Materna, Infantil y del Adolescente.

El Informe de Nacimientos también incluye las tasas de peso infantil al nacer, las tasas de fecundidad por edades y otros indicadores recogidos en los certificados de nacimiento.

Para obtener más información y consultar el informe completo, visite: https://www.countyofsb.org/1608/Data-Reports-Statistics

Acerca del Departamento de la Salud del Condado

El Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara (County Health), ahora celebrando 100 años de servicio a nuestra comunidad, se dedica a promover la salud y el bienestar de nuestra comunidad a través de la educación, la prevención y los servicios de salud accesibles. A través de una gran variedad de programas y servicios que incluyen el control de enfermedades, salud materno-infantil, preparación para emergencias y atención clínica, el departamento trabaja con individuos, familias y organizaciones para apoyar el bienestar y prevenir enfermedades. Guiados por nuestra visión de Gente Sana, Comunidad Sana, Medio Ambiente Sano, CHD se esfuerza por hacer del Condado de Santa Bárbara un lugar más sano y resiliente para todos los residentes.