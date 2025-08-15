Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA— El primer cambio de tarifas del MTD de Santa Bárbara en 16 años entrará en vigor el lunes 18 de agosto de 2025. Después de un riguroso proceso público con una sólida respuesta de la comunidad a principios de 2025, la Junta Directiva del MTD votó en marzo para adoptar una nueva estructura tarifaria.

Los nuevos precios de la tarifa base y los pases entran en vigor el lunes. La tarifa regular de ida será de $2.50, con una tarifa reducida de $1.25 para personas mayores y personas con discapacidad. La edad de elegibilidad para personas mayores también se ha elevado a 65 años para que el MTD se ajuste a las normas de muchas agencias de transporte vecinas y a los límites de edad estándar del gobierno.

Los pases antiguos se seguirán aceptando a bordo hasta finales de agosto. Si los pasajeros tienen pases sin usar o parcialmente usados, pueden llevarlos al Centro de Tránsito en la calle Chapala y el valor restante se podrá aplicar al costo de un nuevo pase hasta finales de septiembre de 2025. Puede encontrar más detalles sobre el cambio de tarifa en https://sbmtd.gov/farechange

Motivo del cambio de tarifa

Los costos operativos han aumentado más del 10 % desde el año fiscal 2019, y las tarifas solo representan aproximadamente el 20 % del presupuesto operativo anual del MTD. Las principales fuentes de ingresos del Distrito son las tarifas, la asistencia operativa de la Administración Federal de Tránsito (FTA) y el impuesto sobre las ventas. Dado que la FTA clasificó a Santa Bárbara como una gran área urbanizada (UZA) debido al crecimiento poblacional confirmado por el Censo de 2020, el MTD ya no es elegible para la financiación de la FTA para Ciudades Pequeñas con Intensidad de Tránsito (STIC), de aproximadamente $3 millones anuales, eliminando así dicha fuente de financiación. A falta de financiación suficiente, MTD se vería obligado a realizar recortes en el servicio de autobuses.

Formas de pago nuevas, modernas y equitativas

MTD se enorgullece de ser la tercera agencia de transporte público de California en habilitar el pago sin contacto a bordo de su flota de autobuses. El sistema de pago sin contacto Tap2Ride permite a los pasajeros usar tarjetas bancarias y billeteras móviles en dispositivos inteligentes (como Apple Pay y GPay) para pagar su pasaje. Con una función conocida como límite de tarifa dinámico, un pasajero que utiliza Tap2Ride puede asegurarse de tener un límite en el costo de un pase de 30 días en un período de 30 días. Mientras que quienes pagan la tarifa estándar con Tap2Ride pagarán el precio regular del pase de 30 días, las personas mayores de 65 años, las personas con discapacidades y los titulares de tarjetas de Medicare ahora pueden inscribirse para recibir descuentos en las tarifas al usar el sistema Tap2Ride. Puede encontrar más información en https://sbmtd.gov/taptoride

Viaje adicional en la Línea 24x (UCSB Express)

Este año, los cambios en el servicio son mínimos. MTD ha añadido un viaje adicional entre semana en la Línea 24x (UCSB Express) durante la hora punta de la tarde. Este viaje proporcionará un servicio importante al centro de Santa Bárbara desde Goleta/IV/UCSB, donde actualmente hay un hueco en el horario, saliendo del North Hall Bus Loop a las 17:10. Esto facilitará el desplazamiento rápido de quienes buscan ir de UCSB al centro de Santa Bárbara al final de la jornada laboral. Puede encontrar más información en https://sbmtd.gov/servicechanges.