Concurso de diseño de marcadores: la Biblioteca Pública de Santa Bárbara celebra la libertad de leer en la semana de los libros prohibidos

SANTA BÁRBARA, CA – 20 de agosto de 2025



La Biblioteca Pública de Santa Bárbara (SBPL, por sus siglas en inglés) invita a la comunidad a celebrar la libertad de leer antes de la semana de los libros prohibidos, que se llevará a cabo del 5 al 11 de octubre, participando en el concurso de diseño de marcadores de libros prohibidos. Este concurso está abierto para todas las edades; además, fomenta la expresión creativa y apoya la libertad intelectual.

Las personas interesadas pueden enviar sus obras originales para participar en el concurso de diseño de marcadores hasta el 30 de agosto. La votación comunitaria se llevará a cabo del 31 de agosto al 6 de septiembre. Las y los ganadores se anunciarán durante una plática literaria sobre Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, el domingo 5 de octubre. A partir de mediados de septiembre, se ofrecerán ejemplares gratuitos del libro en la Biblioteca Central, hasta agotar existencias.

Guías del concurso de diseño de marcadores de libros:

Únicamente obras originales; no se permiten imágenes con derechos de autor

Un envío por persona

No incluir información personal en la obra

No son elegibles para premios los envíos de empleados de SBPL ni de sus familiares

El tamaño final impreso será de 2 pulgadas de ancho por 6 pulgadas de alto

Período de recepción: del 17 al 30 de agosto

Para obtener más información y para enviar su obra, visite concurso de diseño de marcadores de libros prohibidos

Plática literaria sobre Fahrenheit 451

Domingo 5 de octubre de 2025

De 2:00 p.m. a 3:30 p.m.

Galería Faulkner (en el 40 E. de la calle Anapamu)

Información del evento | Agregar evento a su calendario

La semana de los libros prohibidos, del 5 al 11 de octubre, es un recordatorio anual de la importancia de la libertad intelectual. En 2024, más de 2,400 títulos fueron cuestionados en todo Estados Unidos. SBPL apoya firmemente la libertad intelectual, tal como se establece en su política de desarrollo de colecciones y en su misión institucional. Ya sea que participe en uno de los programas de SBPL, lea un libro prohibido o converse con un amigo sobre los efectos dañinos de la censura, lo invitamos a promover los valores democráticos y a ejercer sus libertades intelectuales.

La programación de la semana de los libros prohibidos de este año cuenta con el generoso apoyo de Santa Barbara Public Library Foundation

Para obtener más información sobre la semana de los libros prohibidos, los eventos y el concurso de marcadores, visite SBPL Celebrates the Freedom to Read During Banned Books Week 2025.