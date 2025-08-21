La Ciudad de Santa Bárbara nombra a Anthony Valdez como su primer subasistente de la ciudad

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

SANTA BÁRBARA, CA – 21 de agosto de 2025

La Ciudad de Santa Bárbara se enorgullece en anunciar el nombramiento de Anthony Valdez como su primer subasistente de la ciudad (Deputy City Administrator). Valdez asumirá su nuevo cargo el 15 de septiembre de 2025, aportando más de una década de experiencia en liderazgo ejecutivo municipal y un profundo compromiso con la participación comunitaria, las soluciones de vivienda y el desarrollo económico.

“Con el liderazgo de Anthony, no solo estamos creando un nuevo cargo, sino también estableciendo una base más sólida para cómo servimos a nuestra comunidad. Su experiencia y energía serán clave en este proceso”, señaló Kelly McAdoo, administradora municipal (City Administrator).

El cargo de subasistente de la ciudad (Deputy City Administrator), recientemente creado, refleja la visión estratégica de la Ciudad para atender de manera más efectiva algunas de las prioridades más urgentes de Santa Bárbara: vivienda, desarrollo económico y el corredor del centro. Esta función consolida programas clave que anteriormente se encontraban en los departamentos de Obras Públicas y Desarrollo Comunitario —como Vivienda y Servicios Humanos, Vivienda Asequible, Subvenciones Comunitarias, Mediación de Vivienda en Renta, Servicios para Personas sin Hogar, Servicios del Centro y el Plan Maestro de State Street— en un solo equipo que ahora opera bajo la Oficina de la Administración Municipal.

“Esta nueva estructura nos brinda la oportunidad de trabajar de manera más colaborativa y estratégica en algunos de los desafíos más complejos y urgentes de nuestra ciudad. Al integrar estos programas bajo un liderazgo unificado, ponemos a Santa Bárbara en una mejor posición para lograr avances reales en vivienda, atención a personas sin hogar y revitalización del centro”, agregó McAdoo.

Valdez se desempeñó recientemente como administrador adjunto de la Ciudad de Bakersfield, donde lideró iniciativas transformadoras, como la apertura de un centro de navegación con 300 camas para residentes sin vivienda; un programa de subvenciones municipales que genera 50 millones de dólares anuales; y un programa de empleo juvenil que brinda oportunidades a más de 100 jóvenes cada año. También desempeñó un papel clave en el desarrollo económico, la gestión legislativa y la planificación estratégica.

Originario de San Francisco, Valdez cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de San Francisco; una licenciatura en Ciencias Políticas y un certificado en Estudios Avanzados de Liderazgo de American University; y es becario del programa de Políticas Públicas y Asuntos Internacionales de la Escuela Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la Asociación de Gestión Municipal del Norte de California y como miembro de la junta de la Colaboración de Gestión de Gobiernos Locales de California (Cal-ICMA).

“Es un honor unirme a la Ciudad de Santa Bárbara en un momento tan importante”, expresó Valdez. “Esta comunidad se distingue por su belleza, dinamismo y espíritu cívico, y me emociona poder aportar a un futuro que refleje esos valores.”