Un evento genial para el regreso a clases el domingo, 7 de Septiembre en Ice in Paradise

GOLETA, CA, 25 de agosto de 2025 – ¡Comience el nuevo año escolar con el evento de regreso a clases “Patina hacia el año escolar con libros geniales” organizado por Ice in Paradise y el Bookvan de la Biblioteca del Valle de Goleta! Venga a Ice in Paradise (6985 Santa Felicia Drive) de 1:30 a 3:30 p.m. el domingo 7 de septiembre para patinar gratis (con una tarjeta de biblioteca) y visite el Bookvan.

“Septiembre es el mes de registro de tarjetas de biblioteca y queremos que todos los miembros de la comunidad de Goleta tengan acceso a recursos gratuitos a través de su biblioteca pública. Conviértalo en una excursión familiar: obtenga su tarjeta de la biblioteca, vaya a patinar sobre hielo y disfrute de historias y burbujas con el Bookvan”, dijo la bibliotecaria supervisora Kim Crail.

Ya sea que sea un patinador sobre hielo experimentado, nunca se haya puesto un par de patines o se encuentre en algún punto intermedio, le recomendamos que venga a Ice in Paradise para este evento familiar. Muestre su tarjeta de la biblioteca para la entrada gratuita; Hay una tarifa de alquiler de patines de $ 5. Se requiere una tarjeta de biblioteca por patinador. Los patinadores deben tener un mínimo de 3 años.

¿No tiene una tarjeta de la Biblioteca del Valle de Goleta? ¡No te preocupes! El personal del Bookvan puede crear uno para usted en ese mismo momento. Traiga su identificación con foto emitida por el gobierno (licencia de conducir, tarjeta de identificación o pasaporte) y comprobante de residencia en California para inscribirse. Los niños menores de 13 años necesitan que un padre o tutor los acompañe para obtener su propia tarjeta de la biblioteca y los adolescentes no necesitan una identificación o un adulto para inscribirse.

Además de repartir tarjetas de la biblioteca, también puede pasar por la Bookvan para pedir prestados libros, hacer una manualidad divertida, aprender sobre la nueva ubicación temporal de GVL Express en 6500 Hollister Avenue, Suite 105, o simplemente saludar al personal de la biblioteca. ¡Escuche historias sobre patinaje sobre hielo y regreso a la escuela mientras navega con las horas de cuentos emergentes!

Los usuarios de la Biblioteca del Valle de Goleta pueden recibir entrada gratuita para patinar sobre hielo el primer domingo de cada mes de 1:30 a 3:30 p.m. y de 7:00 a 9:00 p.m. gracias a una generosa asociación con Ice in Paradise.

Para obtener más información sobre Ice in Paradise, visite https://www.iceinparadise.org/. Manténgase actualizado sobre las paradas de la biblioteca y el Bookvan de la Biblioteca de Goleta en https://www.goletavalleylibrary.org/.