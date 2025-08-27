El nuevo sitio web sobre equidad digital ofrece herramientas para el regreso a clases para las familias del condado de Santa Bárbara

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Condado de Santa Bárbara, California — A medida que las familias del condado de Santa Bárbara se adaptan a los horarios de regreso a clases, el acceso a herramientas digitales y a una conexión al Internet confiable es más esencial para el éxito académico que nunca. Para apoyar a los estudiantes, padres y educadores, la Coalición para la Equidad Digital del Condado de Santa Bárbara (SBCDEC) ha lanzado http://www.SBCDEC.org, un nuevo centro en línea diseñado para ayudar a todos los residentes a mantenerse conectados y preparados para el año académico.

Desarrollado en colaboración con Santa Barbara Foundation (SBF) y el Economic Development Collaborative (EDC), SBCDEC.org es un sitio único para recursos de inclusión digital. Los visitantes encontrarán información fácil de usar sobre planes de Internet asequibles, programas de dispositivos gratuitos o de bajo costo, clases de alfabetización digital y asistencia técnica local destinada a ayudar a las familias a prosperar en el entorno de aprendizaje digital actual. « Al comenzar un nuevo año escolar, SBCDEC.org es una herramienta oportuna y poderosa para las familias que se enfrentan a los retos del acceso digital», afirmó Beatriz García, directora de Iniciativas Estratégicas y Asociaciones de Santa Barbara Foundation.

«Desde las tareas hasta las reuniones virtuales con los padres, la conectividad digital es una necesidad básica, y este sitio web está aquí para apoyarles».

Aunque es especialmente útil para las familias que se enfrentan al nuevo año escolar,

SBCDEC.org es un recurso disponible durante todo el año para cualquiera que desee conectarse y desarrollar habilidades digitales.

Para obtener más información, visite http://www.SBCDEC.org o póngase en contacto con Beatriz García enbgarcia@sbfoundation.org .

Acerca de Santa Barbara Digital Equity Coalition

La Coalición para la Equidad Digital de Santa Bárbara reúne a un grupo diverso de socios, entre los que se incluyen proveedores de servicios sin ánimo de lucro, instituciones educativas y el gobierno local, con el fin de trabajar juntos para cerrar la brecha digital a través de una conectividad accesible y asequible y una mejor alfabetización digital. La Coalición coordina colaboraciones locales y regionales para empoderar a los miembros de la comunidad para que participen plenamente en el mundo digital y aumenten las oportunidades de educación y desarrollo de la fuerza laboral. La Fundación Santa Bárbara convoca a la Coalición para la Equidad Digital. Para obtener más información, visite Coalición para la Equidad Digital – Fundación Santa Bárbara.

Acerca de Santa Barbara Foundation

La Fundación Santa Bárbara se dedica a mejorar la calidad de vida en todo el condado de Santa Bárbara para todos los que viven, trabajan, juegan y visitan este lugar. En colaboración con particulares, organizaciones comunitarias, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas, instituciones educativas y gubernamentales, la Fundación se esfuerza por abordar las necesidades más acuciantes de nuestras comunidades locales. Consciente de que su labor depende de la fortaleza del sector social, la Fundación está comprometida con la salud y la vitalidad de las organizaciones sin ánimo de lucro locales. Para obtener más información, visite https://sbfoundation.org.

Acerca de Economic Development Collaborative

Economic Development Collaborative (EDC) se fundó en 1996 con el objetivo de proporcionar una vía para el crecimiento empresarial, la prosperidad económica y una alta calidad de vida para todos.

Economic Development Collaborative (EDC) acoge al Broadband Consortium Pacific Coast (BCPC) en reconocimiento de que no es posible lograr una economía regional fuerte con una alta calidad de vida y oportunidades ampliamente compartidas sin una infraestructura de banda ancha esencial y oportunidades de formación de la mano de obra. El BCPC aboga por la equidad digital en los condados de Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, trabajando con socios regionales públicos, privados y sin ánimo de lucro para aumentar el acceso a la banda ancha, mejorar la prosperidad económica y hacer realidad las oportunidades del siglo XXI para los residentes de los tres condados. Para obtener más información, visite Economic Development Collaborative | Consultor empresarial en California.