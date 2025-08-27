Raíces y Sueños 2025: Concientizando y fomentando la unidad en torno a la cultura hispana

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.
SANTA BÁRBARA, CA – 27 de agosto de 2025
La Biblioteca Pública de Santa Bárbara (SBPL, por sus siglas en inglés) se enorgullece en presentar la segunda edición anual de Raíces y Sueños: Concientizando y fomentando la unidad en torno a la cultura hispana. Esta vibrante serie de eventos familiares y totalmente gratuitos se llevarán a cabo desde septiembre a mediados de octubre y celebra la fortaleza, la resiliencia y las contribuciones de la comunidad inmigrante hispana.
Tras la gran respuesta a los eventos del año pasado, esta edición regresa con un enfoque aún más fuerte en la conciencia cultural, la inclusión y la conexión comunitaria, a través de la música, la narración, el arte visual y talleres.
La serie ofrece una variedad de actividades atractivas diseñadas para miembros de la comunidad de todas las edades. Algunos de los programas destacados incluyen:
- Primer Jueves en la Biblioteca Central: una inspiradora recepción de arte con la artista chicana radicada en Los Ángeles, Jacqueline Valenzuela.
- La Biblioteca Móvil… en el aeropuerto: una parada especial de Raíces y Sueños con una selección de libros, pases comunitarios e información sobre nuestros próximos eventos y recursos de la biblioteca.
- Día de los Abuelos: una celebración alegre con manualidades y narración de cuentos.
- Somos Xicanas y Lowriders: un evento único que destaca la cultura lowrider con lecturas en vivo de SOMOS XICANAS.
- Admisión gratuita al Museo de Arte de Santa Bárbara: los asistentes podrán participar en actividades prácticas de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) inspiradas en la cultura latinoamericana.
- Taller Sabores Saludables: aprende hábitos de alimentación saludable con la dietista Mary Galindo en un taller interactivo.
- Talleres de Alebrijes: dirigidos por el artesano oaxaqueño Jesús Sosa Calvo, donde los participantes podrán pintar figuras de madera talladas a mano y aprender sobre esta tradición.
- Hora de cuentos bilingües: eventos familiares en el Museo de Arte de Santa Bárbara
Para cerrar la celebración, tendremos el Mercado Raíces y Sueños, el cual reunirá a la comunidad en un día lleno de artesanías, presentaciones y el Young Makers Market, mostrando creatividad y orgullo cultural.
Invitamos a toda la comunidad a ser parte de esta significativa celebración de cultura, conexión y unidad.
Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público en general, aunque algunos requieren inscripción previa. Los programas se llevarán a cabo en español o inglés, según se indique.
Para obtener más información sobre las fechas y horarios de los programas, visita Raíces y Sueños.
Acerca de Raíces y Sueños
Raíces y Sueños es una serie anual de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara dedicada a celebrar y generar conciencia sobre la cultura inmigrante hispana a través del arte, la narración, talleres y oportunidades educativas. El programa fomenta el orgullo comunitario y fortalece las conexiones cruciales entre los residentes a través de experiencias culturales compartidas.
