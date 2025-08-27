Raíces y Sueños 2025: Concientizando y fomentando la unidad en torno a la cultura hispana

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

SANTA BÁRBARA, CA – 27 de agosto de 2025

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara (SBPL, por sus siglas en inglés) se enorgullece en presentar la segunda edición anual de Raíces y Sueños: Concientizando y fomentando la unidad en torno a la cultura hispana. Esta vibrante serie de eventos familiares y totalmente gratuitos se llevarán a cabo desde septiembre a mediados de octubre y celebra la fortaleza, la resiliencia y las contribuciones de la comunidad inmigrante hispana.

Tras la gran respuesta a los eventos del año pasado, esta edición regresa con un enfoque aún más fuerte en la conciencia cultural, la inclusión y la conexión comunitaria, a través de la música, la narración, el arte visual y talleres.

La serie ofrece una variedad de actividades atractivas diseñadas para miembros de la comunidad de todas las edades. Algunos de los programas destacados incluyen:

Primer Jueves en la Biblioteca Central: una inspiradora recepción de arte con la artista chicana radicada en Los Ángeles, Jacqueline Valenzuela.

una inspiradora recepción de arte con la artista chicana radicada en Los Ángeles, Jacqueline Valenzuela. La Biblioteca Móvil… en el aeropuerto : una parada especial de Raíces y Sueños con una selección de libros, pases comunitarios e información sobre nuestros próximos eventos y recursos de la biblioteca.

: una parada especial de Raíces y Sueños con una selección de libros, pases comunitarios e información sobre nuestros próximos eventos y recursos de la biblioteca. Día de los Abuelos: una celebración alegre con manualidades y narración de cuentos.

una celebración alegre con manualidades y narración de cuentos. Somos Xicanas y Lowriders: un evento único que destaca la cultura lowrider con lecturas en vivo de SOMOS XICANAS.

un evento único que destaca la cultura lowrider con lecturas en vivo de SOMOS XICANAS. Admisión gratuita al Museo de Arte de Santa Bárbara: los asistentes podrán participar en actividades prácticas de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) inspiradas en la cultura latinoamericana.

los asistentes podrán participar en actividades prácticas de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) inspiradas en la cultura latinoamericana. Taller Sabores Saludables: aprende hábitos de alimentación saludable con la dietista Mary Galindo en un taller interactivo.

aprende hábitos de alimentación saludable con la dietista Mary Galindo en un taller interactivo. Talleres de Alebrijes: dirigidos por el artesano oaxaqueño Jesús Sosa Calvo, donde los participantes podrán pintar figuras de madera talladas a mano y aprender sobre esta tradición.

dirigidos por el artesano oaxaqueño Jesús Sosa Calvo, donde los participantes podrán pintar figuras de madera talladas a mano y aprender sobre esta tradición. Hora de cuentos bilingües: eventos familiares en el Museo de Arte de Santa Bárbara

Para cerrar la celebración, tendremos el Mercado Raíces y Sueños, el cual reunirá a la comunidad en un día lleno de artesanías, presentaciones y el Young Makers Market, mostrando creatividad y orgullo cultural.

Invitamos a toda la comunidad a ser parte de esta significativa celebración de cultura, conexión y unidad.

Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público en general, aunque algunos requieren inscripción previa. Los programas se llevarán a cabo en español o inglés, según se indique.

Para obtener más información sobre las fechas y horarios de los programas, visita Raíces y Sueños.



Acerca de Raíces y Sueños

Raíces y Sueños es una serie anual de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara dedicada a celebrar y generar conciencia sobre la cultura inmigrante hispana a través del arte, la narración, talleres y oportunidades educativas. El programa fomenta el orgullo comunitario y fortalece las conexiones cruciales entre los residentes a través de experiencias culturales compartidas.