Sesiones al atardecer traerán música, teatro y arte a la Plaza del Mar Band Shell

Credit: Courtesy

SANTA BÁRBARA, CA – 27 de agosto de 2025



El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Santa Bárbara anunció sesiones al atardecer (Sunset Sessions), una nueva serie de eventos comunitarios gratuitos. Las presentaciones se llevarán a cabo en el histórica Plaza del Mar Band Shell todos los jueves de septiembre y ofrecerán una programación variada con música en vivo, teatro, lecturas de poesía y comedia.

Se invita a la comunidad a llevar mantas, sillas y su picnic para disfrutar de una tarde de entretenimiento familiar en uno de los parques más antiguos de la Ciudad.

Programa de Sesiones al atardecer 2025

Jueves 4 de septiembre, 6:00 p.m. – 7:30 p.m.

Concierto acústico de Carly Powers y Will Breman

Jueves 11 de septiembre, 6:00 p.m. – 7:30 p.m.

Obra de teatro Wisdom of the Elders, por Boxtales Theatre Company

Jueves 18 de septiembre, 6:00 p.m. – 7:30 p.m.

Lecturas de poesía y cuentos cortos a cargo de Gunpowder Poetry Group

Jueves 25 de septiembre, 7:00 p.m. – 8:00 p.m.

Show de comedia en vivo con Don’t Tell Comedy

Ubicación: Plaza del Mar Band Shell (100 Castillo Street)

Información sobre la serie de eventos

Encuentre más información sobre sesiones al atardecer en Sunset Sessions (SantaBarbaraCA.gov/SunsetSessions).