County Health se Alinea con las Recomendaciones de Vacunación del CDPH

(SANTA BARBARA, Calif.) – A medida que se acerca la temporada de enfermedades respiratorias, el Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara («County Health») subraya la importancia de la vacunación para proteger a los miembros de la comunidad de enfermedades mortales como el COVID-19, la gripe y el VSR. Estos virus siguen siendo las principales causas de enfermedad grave, hospitalización y muerte, principalmente entre lactantes, niños pequeños, adultos mayores, pacientes embarazadas y personas con enfermedades subyacentes.

En plena sintonía con el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés), nos comprometemos a ofrecer recomendaciones sobre vacunas basadas en pruebas científicas para proteger la salud de nuestra comunidad. «La vacunación sigue siendo uno de los mayores logros de la salud pública, previniendo la propagación de enfermedades graves y salvando vidas», dice el Dr. Henning Ansorg, Oficial de Salud del Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara.

Esta temporada de enfermedades respiratorias, el Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara anima a todos los proveedores de salud medica que continúen defendiendo los esfuerzos de inmunización para reforzar confianza y asegurar que los pacientes tengan aseso a información fiable, transparente, y con base científica. El Dr. Ansorg subraya: «Juntos podemos prevenir hospitalizaciones, proteger a los mas vulnerable, y asegurara que el condado de Santa Barbara permanezca una comunidad saludable y resiliente.»

Recomendaciones clave sobre vacunas para el otoño de 2025

Las siguientes recomendaciones reflejan la orientación actual proporcionada por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) y la Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés).

COVID-19:

• Pacientes embarazadas: El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) recomienda enfáticamente la vacunación con COVID-19 en cualquier etapa del embarazo; cuando se planea quedar embarazada, durante el embarazo, el posparto o la lactancia para proteger tanto a la madre como al bebé.

• Bebés y niños (6-23 meses): La Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) recomienda vacunación universal para COVID-19 en este grupo de edad, aun para niños sanos debido al riesgo aumentado de enfermedad grave y de hospitalización.

• Niños y adolescentes (2-18 años): La Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) recomienda vacunación para grupos de riesgo mayor. Para aquellos cuyos padres o guardianes desean su protección de COVID-19 debe ofrecerse una dosis única de 2025-2026 COVID-19 apropiada para su edad.

• Adultos mayores de 19 años: El Departamento de Salud Pública de California recomienda recibir la vacuna COVID-19 actualizada.

Influenza:

• Se recomienda la vacunación anual contra la gripe a partir de los 6 meses de edad.

• La vacunación es especialmente importante para los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65, las embarazadas y las personas con enfermedades crónicas.

RSV:

• Pacientes embarazadas (32-36 semanas de gestación): La vacunación protege a los recién nacidos mediante la transferencia de anticuerpos maternos.

• Bebés y niños pequeños: La AAP recomienda la vacunación contra el VRS para los bebés menores de 8 meses que inician su primera temporada, y para los niños pequeños de alto riesgo de hasta 19 meses que inician su segunda temporada.

• Adultos de 50 a 74 años («riesgo aumentado») y mayores de 75 años: Se recomienda la vacunación frente al VRS a todos los adultos de 75 años o más, y a los adultos de 50 a 74 años que presenten un riesgo aumentado de enfermedad grave por VRS.

Para más información, visite: https://www.countyofsb.org/1637/Immunization