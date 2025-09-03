Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

S.B. Coast por Jeremy Harper | Credit: Courtesy

Biblioteca infantil por Erick Méndez | Credit: Courtesy

Diseño del mural del vecindario Eastside por Miguel Rodríguez | Credit: Courtesy

Manos sosteniendo tarjetas de la biblioteca frente al mural Sunburst Over California Poppies | Credit: Courtesy

Diseño de tarjeta por DJ Javier | Credit: Courtesy

Diseño de tarjeta de amapolas de SBPL | Credit: Courtesy

SANTA BÁRBARA, CA – 3 de septiembre de 2025.

Este septiembre, la Biblioteca Pública de Santa Bárbara (SBPL, por sus siglas en inglés) invita a la comunidad a celebrar el Mes de inscripción para tarjetas de la biblioteca y descubrir la tarjeta que lo puede todo. Para marcar la ocasión, SBPL presentará tres nuevos y únicos diseños de tarjetas de la biblioteca, cada uno con la obra de un artista de nuestra localidad y en honor a las vibrantes comunidades a las que servimos. Estos nuevos diseños estarán disponibles en todas las sedes de la SBPL y en la Biblioteca Móvil. ¡No te pierdas la oportunidad de llevarte en tu bolsillo un pedacito de arte de nuestra localidad mientras accedes a un mundo de recursos y conexión!

Sé de los primeros en obtener las nuevas tarjetas durante la Hora feliz de la Biblioteca Móvil. Los asistentes podrán inscribirse para recibir nuevas tarjetas, explorar los recursos de la biblioteca, conectarse con otros amantes de la lectura, ¡además de ganar premios emocionantes!

¡Hora feliz de la Biblioteca Móvil!

Miércoles, 17 de septiembre de 2025

De 5:30 a 7:30 p.m.

Brass Bear Brewing Uptown (En el 3302 de la avenida McCaw).

Información del evento | Agregar evento a su calendario

Artistas destacados:

D.J. Javier creó una tarjeta de edición especial que combina el espíritu costero de la ciudad con nuestro amor por la lectura.

creó una tarjeta de edición especial que combina el espíritu costero de la ciudad con nuestro amor por la lectura. Jeremy Harper presenta una pintura de la playa Butterfly al atardecer que celebra la sede de la Biblioteca Montecito y nuestras hermosas playas.

presenta una pintura de la playa Butterfly al atardecer que celebra la sede de la Biblioteca Montecito y nuestras hermosas playas. Miguel Rodríguez (Omepache) honra a la Biblioteca Eastside y a sus residentes con una imagen impactante de uno de sus murales en el Eastside Neighborhood Park.

Tu tarjeta de la biblioteca te da acceso gratuito a miles de libros físicos, libros electrónicos, audiolibros, bases de datos de investigación, impresión 3D y a la Biblioteca de cosas, donde los usuarios pueden pedir prestados instrumentos musicales, pases de Bcycle, entradas a museos locales ¡y mucho más!

Para obtener más información, visita Obtén una tarjeta de biblioteca.