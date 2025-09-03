Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BÁRBARA, California) – Este mes de septiembre, los socios del condado de Santa Barbara se unen para destacar el Mes Nacional de la Preparación con el tema “La preparación empieza con usted” en todo el condado. Se anima a los miembros de la comunidad de todas las edades a tomar medidas sencillas y proactivas para protegerse a sí mismos, a sus familias, a sus mascotas y a sus comunidades antes de que se produzca un desastre. A lo largo de septiembre, la Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Santa Barbara, junto con nuestros socios, destacará cada semana un nuevo tema relacionado con la preparación, ofreciendo consejos prácticos y recursos para ayudar a todos a estar mejor preparados para todo tipo de emergencias.

Además de los temas semanales, durante todo el mes se destacará una nueva herramienta lanzada durante el inicio del incendio Gifford en agosto, el mapa de zonas de emergencia. Los socios de seguridad pública han estado trabajando durante más de dos años para llevar este sistema al condado de Santa Barbara. La nueva herramienta, impulsada por Genasys, incluye un sistema interno basado en mapas destinado a apoyar la rápida coordinación y toma de decisiones entre agencias en caso de emergencia, además del mapa de zonas de emergencia para el público.

Semana 1: Haga o actualice su plan de desastre

Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento. Asegúrese de que usted y sus seres queridos sepan qué hacer creando un plan de desastre adaptado a las necesidades de su hogar. Asegúrese de incluir consideraciones para mascotas, animales grandes o cualquier persona con necesidades médicas o de movilidad. Discutir y practicar lo que hará antes, durante y después de una emergencia empoderará a su familia para que tome el control de su propia seguridad y supervivencia durante un desastre. Encuentre recursos para su planificación aquí: https://www.readysbc.org/2960/Haga-un-plan.

Semana 2: Prepare o renueve su kit de suministros para desastre y su bolsa de emergencia

Es fundamental tener un kit de emergencia listo para usar.

Asegúrese de tener los artículos básicos que su hogar pueda necesitar en caso de emergencia. Cuando prepare su kit, recuerde tener en cuenta los medicamentos y los aparatos de movilidad o de asistencia de los que depende. Como no sabe dónde estará cuando se produzca una emergencia, prepare suministros para el hogar, el trabajo y los vehículos.

Semana 3: Infórmese

Manténgase conectado a la información oficial sobre emergencias antes, durante y después de un desastre.

• Regístrese para Alertas ReadySBC o, si ya está registrado, confirme o actualice la información de su cuenta este mes.

• Explore el nuevo mapa de zonas de emergencia para comprender mejor cómo buscar su dirección y marque la página web. Además, los miembros de la comunidad pueden descargar la aplicación Genasys PROTECT en la App Store de Apple y Google Play en sus aparatos móviles. Los usuarios de la aplicación móvil pueden optar por recibir notificaciones cuando se activa una zona durante una emergencia.

Semana 4: Dé el siguiente paso

¿Se siente preparado para dar el siguiente paso en su proceso de preparación?

• Inscríbase en un curso de formación sobre emergencias locales a través de CERT (Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias), Listos o una clase comunitaria de educación sobre desastre. Póngase en contacto con el equipo de servicios de emergencia de su ciudad o con el departamento de bomberos para informarse sobre la próxima sesión.

• Conéctese con sus vecinos para crear una red de apoyo. Conozca a las personas que viven cerca y considere la posibilidad de crear un chat de texto grupal para compartir información de emergencia.

“La preparación es algo personal. Comienza en casa y comienza con cada uno de nosotros,” compartió Kelly Hubbard, directora de la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado.

“Este septiembre, pedimos a todos los residentes del condado de Santa Barbara que den un paso cada semana para ser más resilientes. Nuestra comunidad ya ha sufrido este año una buena cantidad de desastres que han requerido la acción de la comunidad, y nuestros esfuerzos colectivos de preparación pueden marcar una verdadera diferencia cuando más se necesita.”

Para obtener recursos de preparación, incluida información sobre los peligros locales, visite: https://www.readysbc.org/2285/Preparar.

Para ver el mapa de zonas de emergencia en directo e información sobre esta herramienta, visite: https://www.readysbc.org/emergencia.

REGÍSTRESE PARA RECIBIR ALERTAS DE ReadySBC: Si aún no se ha registrado para recibir alertas de emergencia, regístrese ahora en ReadySBC.org. Reciba alertas de emergencia locales por mensaje de texto, llamada telefónica y correo electrónico.