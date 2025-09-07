Celebre el Mes Nacional del Vehículo Eléctrico 2025

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara (Distrito), la Coalición de Ciudades Limpias de la Costa Central (C5), “Electric Ride 805” y otros socios se complacen en patrocinar una serie de eventos gratuitos, tanto en persona como virtuales, durante el Mes Nacional del Vehículo Eléctrico (del 12 de septiembre al 12 de octubre).

El Mes Nacional del Vehículo Eléctrico es una celebración a nivel nacional para dar a conocer los automóviles, camiones y motocicletas totalmente eléctricos e híbridos enchufables. Los eventos locales ofrecerán al público la oportunidad de conocer una amplia selección de vehículos eléctricos (VE), conectar con propietarios de vehículos eléctricos y aprender a aprovechar los incentivos financieros antes de que expiren.

• Eventos por la internet – Se requiere registro:

o 17 de septiembre: Driving Clean Assistance Program (DCAP) Application Assistance Workshop a través de Zoom (5pm – 7pm)

• Eventos en persona:

o 10 de septiembre: EV Incentives Resource Fair in Santa Barbara (5:30pm – 7:30pm)

o 23 de septiembre: Electrify Your Life Resource Fair at SLO Library (6pm – 8pm)

o 24 de septiembre: DCAP Application Workshop in Santa Maria (3pm – 5pm)

o 25 de septiembre: San Luis Obispo Electrify Your Ride EV Showcase (6pm – 9pm)

o 26 de septiembre: Santa Maria Downtown Fridays EV Showcase (5:30pm – 8:30pm)

o 27 de septiembre: Port of Hueneme Banana Festival EV Showcase (10am – 5pm)

o 27 de septiembre: EV Expo at Madonna Inn (10am – 3pm)

o 5 de octubre: Ventura County EV Showcase (12pm – 4:30pm)

Para obtener más información sobre los eventos del Mes Nacional de la Conducción Eléctrica cerca de usted, visite el siguiente enlace: https://driveelectricmonth.org/.

Existe una gran variedad de incentivos financieros disponibles para la compra o el alquiler de un vehículo eléctrico nuevo o usado que cumpla los requisitos, o para la compra e instalación de equipos de recarga de vehículos eléctricos. A continuación, se incluye una lista actualizada de incentivos, muchos de los cuales se pueden combinar, si se cumplen los requisitos, para maximizar el ahorro:

• Crédito tributario del IRS para vehículos limpios – expira el 30 de septiembre de 2025

o Hasta $7,500 para la compra o el alquiler de un vehículo eléctrico nuevo que cumpla los requisitos y hasta $4,000 para la compra o el alquiler de un vehículo eléctrico usado que cumpla los requisitos.

• Programa de asistencia para una conducción limpia (DCAP)

o “Clean Cars 4 All”: Hasta $12,000 para sustituir un vehículo de gasolina o diésel de 2010

o anterior y comprar o alquilar un vehículo eléctrico nuevo o usado que cumpla los requisitos, además de $2,000 de incentivo para la recarga de vehículos eléctricos.

o Ayuda financiera: hasta $7,500 para la compra o el alquiler de un vehículo eléctrico nuevo o usado que cumpla los requisitos.

o Financiación justa: ofrece préstamos de hasta $45,000 con un tipo de interés máximo del 8 %.

• Programa residencial “Electrify Your Ride” (Electrifique su Viaje) de Central Coast Community Energy (3CE)

o Hasta $4,000 para la compra o el alquiler de un vehículo eléctrico nuevo o usado.

o Hasta $700 para un cargador de nivel 2 para vehículos eléctricos y hasta $4,000 para los gastos de instalación eléctrica y del cargador.

• Programa Residencial de Vehículos Eléctricos de Santa Barbara Clean Energy

o Hasta $4,000 para la compra o el alquiler de un vehículo eléctrico nuevo o usado que cumpla los requisitos.

o Hasta $600 para un cargador de nivel 2 para vehículos eléctricos y hasta $4,000 para los gastos de instalación eléctrica y del cargador.

• Programa de Reembolso de Vehículos Eléctricos Usados de Southern California Edison (SCE)

o Hasta $4,000 para la compra o el alquiler de un vehículo eléctrico usado que cumpla los requisitos.

• Programa de Reembolso de Vehículos Eléctricos Usados de Pacific Gas & Electric Company (PG&E)

o Hasta $4,000 para la compra o el alquiler de un vehículo eléctrico usado que cumpla los requisitos.

• Programa Charge Ready Home de Southern California Edison (SCE)

o Hasta $4,200 para viviendas unifamiliares que cumplan los requisitos para realizar renovaciones del panel eléctrico para instalar un cargador de vehículos eléctricos de nivel 2.

• Reembolso para Soluciones de carga residencial (PG&E)

o Hasta el 100 % del precio de compra del equipo de recarga de vehículos eléctricos de nivel 2 preaprobado por el programa para los solicitantes que cumplan los requisitos.

• Crédito tributario del IRS sobre la propiedad para el reabastecimiento de combustible alternativo – expira el 30 de junio de 2026

o Ofrece un crédito tributario del 30% del costo asociado con la compra e instalación de equipos de carga calificados, hasta un máximo de $1,000 por puerto de carga.

• 3CE Electrify your ride (Electrifica tu viaje) – Comercial

o Los clientes comerciales, incluidas las propiedades de viviendas multifamiliares, pueden optar a descuentos de hasta 20 000 dólares sobre el coste total del proyecto cuando se aplican conjuntamente los descuentos para cargadores de vehículos eléctricos de nivel 2 y para la preparación para vehículos eléctricos.

• Programa Charge Ready Home de Southern California Edison (SCE) – Comercial

o Los propietarios de viviendas multifamiliares y locales comerciales nuevos y ya existentes pueden beneficiarse de reembolsos por la instalación de cargadores de nivel 2 y nivel 3, así como de asistencia técnica.

Se ofrece asistencia técnica gratuita para ayudar a los residentes de los condados de Santa Bárbara, San Luis Obispo y Ventura a navegar por el proceso de compra de un vehículo eléctrico y solicitar incentivos a través del programa “EVs for Everyone” (Vehículos eléctricos para todos). Asesores bilingües ayudan a los solicitantes a encontrar un vehículo eléctrico que se adapte a su estilo de vida y presupuesto para maximizar el ahorro de costes y garantizar una transición suave a la conducción eléctrica.

Para obtener más información sobre “EVs for Everyone” (Vehículos eléctricos para todos), visite: https://evsforeveryone.org/learn-about-evs/ev-assistance?utm_campaign=EV%20Assistance%20Outreach&utm_source=C5.