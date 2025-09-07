La Ciudad de Santa Bárbara da la bienvenida a Michael Arnoldus como nuevo director de Recursos Humanos

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

SANTA BÁRBARA, CA– 4 de septiembre de 2025

La Ciudad de Santa Bárbara se complace en anunciar el nombramiento de Michael Arnoldus como su nuevo director de Recursos Humanos (Human Resources Director). Arnoldus aporta más de dos décadas de experiencia en liderazgo de recursos humanos en el sector público y asumirá oficialmente sus funciones el 22 de septiembre de 2025.

Más recientemente, Arnoldus se desempeñó como gerente de Recursos Humanos de la Ciudad de Santa Mónica, donde lideró iniciativas estratégicas en reclutamiento, diseño organizacional y beneficios para empleados. Antes de ello, trabajó durante 12 años como director de Servicios de Empleo del Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Ventura, supervisando operaciones integrales de recursos humanos y programas de desarrollo laboral. También ocupó cargos previos en recursos humanos en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y en la Ciudad de Los Ángeles.

“La amplia experiencia de Michael en recursos humanos del sector público, junto con su estilo de liderazgo colaborativo, lo convierten en una excelente incorporación para Santa Bárbara”, expresó Kelly McAdoo, administradora municipal (City Administrator). “Estamos muy entusiasmados de darle la bienvenida a nuestro equipo ejecutivo; su visión estratégica y compromiso con la excelencia en el servicio nos permitirán seguir creciendo como un empleador preferido.”

Arnoldus cuenta con una maestría en psicología industrial y organizacional de la Universidad Estatal de California en Long Beach, así como una licenciatura en psicología de la Universidad Estatal de California en Fullerton. Además, formó parte de la Junta Directiva de la Organización Cooperativa para el Desarrollo de Procedimientos de Selección de Empleados de 2008 a 2020, donde ejerció como presidente y vicepresidente.

“Es un honor desempeñarme como director de Recursos Humanos de la Ciudad de Santa Bárbara, y espero con entusiasmo colaborar con el liderazgo municipal, el personal y los socios sindicales para seguir fortaleciendo una fuerza laboral sólida y resiliente que sirva a nuestra comunidad con excelencia”, señaló Arnoldus.

Como director de Recursos Humanos, Arnoldus supervisará los programas de recursos humanos de la Ciudad, incluyendo reclutamiento y selección, clasificación y compensación, relaciones laborales y con los empleados, capacitación y desarrollo, así como la administración de beneficios. También formará parte esencial del equipo ejecutivo de la Ciudad, contribuyendo a alinear la estrategia laboral con los objetivos organizacionales.

Para más información sobre el Departamento de Recursos Humanos de la Ciudad de Santa Bárbara y oportunidades de empleo, visite Recursos Humanos (SantaBarbaraCA.gov/HR).