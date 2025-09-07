Se solicita la opinión del público sobre el informe de fin de año de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario de la Ciudad

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 4 de Septiembre de 2025 – Cada año, la Ciudad de Goleta espera apoyar a los necesitados dentro de nuestra comunidad a través de fondos del programa Subvención en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG por sus siglas en inglés). El año pasado, más de 10,000 personas recibieron asistencia con fondos de CDBG. La Ciudad debe presentar un informe de fin de año sobre sus logros llamado Informe Anual Consolidado de Desempeño y Evaluación (CAPER). El CAPER proporciona una evaluación del desempeño de la Ciudad en el cumplimiento de los objetivos de vivienda y desarrollo comunitario en el Plan de Acción CDBG 2024-2025 adoptado. El borrador de CAPER se puede ver en el sitio web de la Ciudad en http://www.CityofGoleta.org/Grants.

Los comentarios sobre el borrador de CAPER se aceptan durante un período de revisión pública que comienza hoy, 4 de septiembre de 2025, y finaliza el 22 de septiembre de 2025 a las 12:00 p.m.

Los comentarios deben enviarse a: Ciudad de Goleta, Departamento de Servicios al Vecindario, Attn: Cassidy Le Air, 130 Cremona Drive, Goleta, CA 93117 o enviarse por correo electrónico a CityGrants@cityofgoleta.gov.

El Concejo Municipal llevará a cabo una audiencia pública sobre este tema durante su reunión ordinaria el martes 16 de septiembre de 2025 a las 5:30 p.m. Una agenda estará disponible con anticipación a las http://www.cityofgoleta.org/meetings-agendas.

Acerca de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario

La Ciudad recibe fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) anualmente para el programa CDBG, que tiene como objetivo ayudar a los ciudadanos de bajos ingresos, las personas sin hogar, los jóvenes y las personas mayores con servicios esenciales como atención médica y dental, seguridad alimentaria, asesoramiento, prevención de personas sin hogar, administración de casos y otras necesidades.

La Ciudad también utiliza la mayor parte de su asignación de CDBG en proyectos de capital que beneficiarán a personas de ingresos bajos a moderados y a discapacitados. Los proyectos han incluido la renovación de las instalaciones y parques de la Ciudad para cumplir con los estándares de acceso de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), la instalación de aceras en áreas donde faltan y la adición de cruces peatonales.