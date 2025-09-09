El Condado revela una nueva obra de arte para la resolución ceremonial para celebrar el 175 aniversario

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

(SANTA BÁRBARA, California) – En honor a su 175.º aniversario, el Condado de Santa Bárbara ha adoptado un nuevo diseño de la resolución ceremonial, que rinde homenaje al legado histórico de la región y la belleza natural. La nueva obra de arte aparecerá en resoluciones ceremoniales presentadas por la Junta de Supervisores, honrando a individuos, organizaciones e hitos en todo el Condado.

El artista local Aiden Khuiphum creó la nueva obra de arte de la resolución ceremonial; se le presentó la primera resolución sobre el nuevo diseño durante la reunión de la Junta de Supervisores el 9 de septiembre de 2025, que también marca el 175.º aniversario desde que California adquirió la categoría de estado.

“El Condado de Santa Bárbara es uno de los 27 condados originales de California. Estamos orgullosos de conmemorar este hito con un diseño de un joven artista local que representa tan bellamente a todo el condado”, dijo la presidenta de la Junta de Supervisores, Laura Capps, “Este documento especial será presentado y colgado en hogares y oficinas en todo el condado de personas y organizaciones que tienen un impacto positivo en este lugar especial, desde jubilados que dedicaron décadas al servicio público, hasta organizaciones sin fines de lucro que sirven a las poblaciones más vulnerables del condado”.

Khuiphum fue seleccionado como el artista ganador a través de un concurso de arte en todo el condado, que obtuvo más de 40 participantes de artistas locales. Además de ser presentado en el certificado de resolución, el Condado ofreció un honorario de $1.000 por ser elegido como el artista ganador.

“La Comisión de Arte se inspiró en el increíble talento y creatividad mostrados por nuestros artistas locales. Las hermosas presentaciones que recibimos fueron un testimonio de la vibrante comunidad artística que tenemos la suerte de tener aquí. Agradecemos a todos los que participaron y compartieron su visión. La entrada reflejó la belleza y el espíritu únicos de nuestra región de una manera significativa”, dijo Robert Dickerson, presidente de la Comisión de las Arte.

Khuiphum dice que su inspiración vino de la propia región. “Mi obra fue inspirada por manuscritos históricos iluminados. El flujo rítmico de los adornos florales muestra pequeños fragmentos del condado: el valle de Santa María, las montañas de Santa Ynez, la costa sur y, por supuesto, el histórico Palacio de Justicia de Santa Bárbara”, dijo Khuiphum. “Añadí una codorniz y una garceta, como los he visto cuando salgo a correr. También agregué una mariposa Monarca porque las veo a menudo cuando voy de excursión.”

“Que mi obra de arte se convierta en parte del 175.º aniversario del Condado de Santa Bárbara es increíblemente especial para mí. Espero que invite a la gente a mirar más de cerca la belleza y el patrimonio que los rodea, y a sentir orgullo y conexión, tal como lo he hecho yo”.

El diseño de la resolución ceremonial se utilizará durante el año del 175.º aniversario del Condado en adelante. Sirve no solo como telón de fondo para reconocimientos oficiales, sino como una contribución artística duradera a la historia del condado.

Para ver el diseño ganador y obtener más información sobre la celebración del 175.º aniversario del Condado de Santa Bárbara, visite Santa Barbara County Celebrates 175 Years | Santa Barbara County, CA – Official Website.