El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara conmemora el 24.º aniversario de los atentados del 11 de Septiembre

SANTA BÁRBARA, CA – Al conmemorar el 24.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara hace una pausa para honrar las miles de vidas perdidas y el profundo impacto que ese día continúa teniendo en nuestra nación, nuestros socorristas y nuestras comunidades.

El jueves 11 de septiembre de 2025, a las 9:00 a.m., las 16 estaciones del Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara, incluido el Cuartel General de Bomberos, llevarán a cabo una breve ceremonia que incluye la bajada de la bandera estadounidense a media asta y un momento de silencio. Esta solemne tradición honra la memoria de los 343 bomberos, agentes de la ley, un capellán de bomberos, personal militar y miles de civiles que perdieron la vida ese día, y los sobrevivientes y familias que continúan con su legado.

Se invita al público a unirse a nosotros en unidad y recuerdo en cualquiera de nuestras estaciones en todo el condado. Su presencia es un poderoso gesto de apoyo comunitario y reflexión compartida.

El tema de este año, “Recuerda. Reflejar. Renovar”, nos recuerda que debemos llevar adelante el espíritu de servicio con propósito y compasión.