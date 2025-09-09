Evento Gratuito de Recolección de Desechos Domésticos Peligrosos para los Residentes de la Ciudad de Santa Barbara

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BARBARA, CA –

El Departamento de Sostenibilidad y Resiliencia de la Ciudad de Santa Barbara y MarBorg Industries están organizando un evento gratuito de recolección de desechos domésticos peligrosos (HHW) el Sábado 13 de Septiembre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Se invita a los residentes de la Ciudad de Santa Barbara a aprovechar esta oportunidad para desechar de manera segura materiales peligrosos.

“En nuestros tres eventos anteriores de recolección de desechos domésticos peligrosos tuvimos una gran participación, con los residentes desechando un total impresionante de 14.7 toneladas de desechos domésticos peligrosos”, dijo Julie Lawrence, Gerente de Comunidad Limpia. “Al participar en nuestro evento gratuito de recolección, los residentes desempeñan un papel vital en la protección de nuestra comunidad al evitar que los materiales peligrosos terminen en el vertedero o sean desechados ilegalmente, lo cual puede representar riesgos tanto para la comunidad como para la salud pública.”



Evento de Recolección de Desechos Domésticos Peligrosos

Sábado, 13 de Septiembre de 2025

De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Lote 2-C del City College de Santa Bárbara (136 Loma Alta Dr.)

Información del evento | Agregar evento a su calendario

Materiales aceptados:

Anticongelante

Baterías

Aceite de motor usado / filtros

Pintura (látex, a base de aceite, tintes, etc.)

Focos fluorescentes

Productos de limpieza

Químicos de jardinería

Para obtener más detalles sobre el evento de recolección de desechos domésticos peligrosos y conocer más sobre los artículos que serán aceptados, comuníquese con MarBorg al (805) 963-1852.

Para más información sobre los programas y servicios de la División de Comunidad Limpia, incluyendo opciones de desecho disponibles durante todo el año, visite SantaBarbaraCA.gov/CleanCommunity.

Tenga en cuenta que este evento es exclusivamente para residentes de la Ciudad de Santa Barbara, y no se aceptará desecho comercial.