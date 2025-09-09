Viva el Arte de Santa Barbara Presenta Grupo Bella: Una experiencia única de fusión de la antigua Música De Raíz con sonidos nuevos y frescos

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Santa Barbara, CA, Septiembre 9, 2025 – Únete con ¡Viva el Arte de Santa Bárbara! (Viva) para cuatro presentaciones comunitarias gratuitas del Grupo Bella.

Grupo Bella

CUATRO PRESENTACIONES PÚBLICAS GRATUITAS

Jueves, 18 de Septiembre | 7 PM | Carpintería Vets Memorial Building

Virenes, 19 de Septiembre | 7 PM Isla Vista Elementary

Sabado, 20 de Septiembre | 7 PM | Guadalupe City Hall

Domingo, 21 de Septiembre | 6 PM | Marjorie Luke Theatre

Grupo Bella expande con elegancia los estilos del folklore mexicano tradicional con una musicalidad apasionada y un sonido fresco y evolutivo. El grupo fusiona las raíces del mariachi con el pop mexicano, los boleros, el huasteco e incluso clásicos estadounidenses, creando música que rinde homenaje al pasado y trasciende los límites.

Desde su formación en 2011, el grupo ha estado liderado por la vocalista ganadora del Grammy y compositora nominada al Grammy Vanessa Ramírez, quien actúa como fundadora, cantante principal, jarana/guitarrista y directora musical.

El grupo presume de un aspecto a menudo pasado por alto en la musicalidad moderna: ser un grupo verdaderamente talentoso en presentaciones en vivo y giras, donde brillan con luz propia. El currículum de Grupo Bella incluye numerosos conciertos en Estados Unidos y México.

Viva, un programa comprometido a resaltar el rico patrimonio cultural de América Latina, es una colaboración entre el Marjorie Luke Theater, el Centro Guadalupe-Nipomo Dunes, la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Isla Vista y UCSB Arts & Lectures, que atiende a más de 15,000 estudiantes y miembros de la comunidad en Carpintería, Santa Bárbara, Goleta, Lompoc, Santa María y Guadalupe.

Para obtener más información sobre Grupo Bella y Viva, por favor visite https://artsandlectures.ucsb.edu/learn/viva-el-arte-de-santa-barbara/.