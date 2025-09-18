Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 16 de septiembre de 2025

Se invita a la comunidad a participar en la primera celebración a nivel nacional de la energía limpia aquí en Santa Bárbara, el domingo 21 de septiembre, en la Plaza Michael Towbes de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara.

Este evento al estilo festival, organizado por una colaboración de organizaciones locales sin fines de lucro y la Ciudad y el Condado de Santa Bárbara, celebrará los avances en energía limpia en nuestra comunidad y ofrecerá formas prácticas de acelerar la transición hacia un futuro libre de combustibles fósiles. Escucha a oradores inspiradores y conversa con funcionarios electos, disfruta de actividades para toda la familia y conoce recursos para la electrificación de hogares y negocios.

“El Departamento de Sostenibilidad y Resiliencia, Santa Barbara Clean Energy y la Biblioteca Pública de Santa Bárbara se enorgullecen de colaborar con nuestros socios comunitarios para traer esta celebración nacional a Santa Bárbara”, dijo Alelia Parenteau, directora de Sostenibilidad y Resiliencia (Sustainability & Resilience Director). “La transición hacia la energía renovable es esencial para alcanzar el ambicioso objetivo de la Ciudad de lograr la neutralidad de carbono para 2035, y este evento brinda a la comunidad la oportunidad de ser parte de ese progreso.”

Día de Acción Solar de Santa Bárbara

Domingo, 21 de septiembre de 2025

De 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

Plaza de la Biblioteca Michael Towbes (En el 40 E. Anapamu St.)

Información del evento | Agregar evento a su calendario

El evento Sun Day de Santa Bárbara forma parte de un movimiento nacional más amplio que demuestra que las tecnologías de energía limpia son asequibles, confiables y están listas para implementarse a gran escala. Según los organizadores de Sun Day, Estados Unidos añadió 50 gigavatios de energía solar a la red en 2024, la mayor cantidad que cualquier fuente de energía ha agregado en dos décadas, suficiente para abastecer a 8.5 millones de hogares.

Para obtener más información, visite la página del Departamento de Sostenibilidad y Resiliencia (Sustainability.SantaBarbaraCA.gov/es).