First 5 del Condado de Santa Bárbara Lanza el Programa Liderazgo Alineado para Obtener Resultados

Credit: Courtesy

(Goleta, Calif.) – First 5 del Condado de Santa Bárbara se enorgullece de anunciar el lanzamiento del Programa de Liderazgo Alineado para Obtener Resultados, una iniciativa innovadora de desarrollo del liderazgo diseñada para fortalecer la colaboración, promover cambios medibles y fomentar la equidad para los niños desde la etapa prenatal hasta los cinco años de edad y sus familias en todo el condado. Esta iniciativa marca el comienzo de un período de planificación estratégica de un año de duración.

Basado en el Marco de Resultados que Cuentan creado por la Fundación Annie E. Casey y promovido a nivel local por First 5 del Condado de Santa Bárbara, el programa equipa a los líderes con herramientas, estrategias y un marco compartido para abordar los desafíos sistémicos que afectan a los niños pequeños y sus familias. A lo largo de 13 meses, aproximadamente 35 participantes de 22 agencias, entre los que se incluyen funcionarios públicos, líderes de organizaciones sin fines de lucro, profesionales de la salud y educación, participarán en 14 sesiones intensivas que hacen hincapié en la toma de decisiones basada en datos, las estrategias centradas en la equidad y la acción colaborativa.

A través de este programa, los líderes:

• Participarán en conversaciones centradas en los datos.

• Identificarán mensajeros comunitarios de confianza para dirigir un diálogo significativo

• Descubrirán las causas fundamentales de las barreras a las que se enfrentan los niños y las familias.

• Desarrollarán y pondrán a prueba estrategias específicas que promuevan resultados equitativos.

• Crearán una base para un cambio a largo plazo a nivel sistémico.

Como parte de este trabajo, First 5 del Condado de Santa Bárbara se compromete a garantizar que las inversiones futuras se basen en las opiniones de las familias y los miembros de la comunidad. Los padres y cuidadores tendrán oportunidades importantes para compartir sus experiencias, perspectivas y prioridades, lo que garantizará que el programa y los esfuerzos respondan a las necesidades reales de las familias.

“No estamos esperando a que las estrellas se alineen. El momento es ahora, y hemos decidido crear nuestra propia alineación. Juntos, estamos construyendo una comunidad de práctica que trabaja activamente para cambiar y mejorar los sistemas, garantizando que ofrezcamos servicios y apoyo equitativos, centrados en las personas y basados en datos. El mundo puede estar dividido, pero nosotros no tenemos por qué estarlo”. – Wendy Sims-Moten, Directora Ejecutiva

La primera clase del Programa de Liderazgo Alineado para Obtener Resultados reúne a líderes de First 5 Santa Barbara County, Gateway Education, The Leni Fund, The J.S. Bower Foundation, The Santa Barbara Foundation, CommUnify, Carpinteria Children’s Project y Alpha Resource Center – Help Me Grow, MOXI – The Wolf Museum, LEAP Central Coast, United Way of Santa Barbara County, University of California Santa Barbara, CALM, Family Service Agency, First Presbyterian Church Early Childhood, Fighting Back Santa Maria Valley, St. Mark Preschool y la Oficina Ejecutiva del Condado de Santa Bárbara, Child Support Services, Social Services y County Health. La iniciativa comenzó este mes y concluirá en septiembre del 2026.

First 5 del Condado de Santa Bárbara existe para energizar, activar y movilizar a las comunidades locales para que sean agentes clave del cambio hacia el mejoramiento de las condiciones y los resultados para los niños de la etapa prenatal a través de los cinco años, identificando y abordando las desigualdades que se encuentran en las poblaciones específicas antes del kínder. El Programa de Liderazgo Alineado para Obtener Resultados forma parte del área de enfoque de Sistemas de Atención Mejorados. Para obtener más información, visite first5sbc.org.