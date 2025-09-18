Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 17 de septiembre de 2025 – ¡La cuenta regresiva para la Semana del Arroyo 2025 está en marcha! Desde este sábado 20 de septiembre, participe en actividades aquí mismo en Goleta que le permitirán conectarse, aprender y cuidar nuestras vías fluviales locales.

Aquí están las actividades en Goleta que puedes disfrutar durante la semana:

Día de limpieza costera

Sábado 20 de septiembre, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Únase a millones de personas en todo el mundo para este evento anual. A nivel local, ayude a limpiar los Acantilados y la Playa de Ellwood y la Playa Haskell’s (organizado por Explore Ecology). Regístrese y vea todos los sitios en exploreecology.org/coastal-cleanup-day.

Limpieza de los arroyos de San Pedro/Las Vegas

Sábado, 20 de septiembre, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Ayude al Centro de Defensa Ambiental y a la Ciudad de Goleta a restaurar vías fluviales saludables. Reúnase en Covington Footbridge (cuadra 6200 de Covington Way). Confirme su asistencia: btrautwein@environmentaldefensecenter.org

Embellece Goleta: Entrega gratuita de artículos voluminosos

Sábado 20 de septiembre, 9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Deseche de manera segura los artículos no deseados en Phelps Road entre Cannon Green Drive y Pacific Oaks Road. Los artículos aceptados incluyen: colchones, somieres, muebles, paletas de madera, neumáticos, etc. No traiga productos electrónicos, desechos peligrosos o medicamentos, estos artículos no serán aceptados.

Recorrido a pie por la zona norte del arroyo San Jose

Miércoles, 24 de septiembre, 4:00 – 5:30 p.m.

Punto de encuentro: esquina sureste de Cathedral Oaks Road y North Kellogg Avenue

Aléjese del ajetreo y el bullicio y sumérjase en la belleza natural de San Jose Creek. Conozca los desafíos que enfrenta la salud del arroyo y los esfuerzos para proteger y restaurar esta importante vía fluvial. La gira de este año también destaca las tácticas de resiliencia y manejo de sedimentos de playa del condado (BeachSMART).

Reserve su lugar enviando un correo electrónico a environmentalservices@cityofgoleta.org.

De acantilados a patios traseros: Caminata de plantas nativas en Ellwood

Miércoles 24 de septiembre, 5:00 – 6:30 p.m.

Punto de encuentro: Estacionamiento de Ellwood Mesa (frente a la escuela primaria Ellwood)Realice una caminata guiada por Ellwood Mesa para explorar la belleza, la resiliencia y los beneficios ecológicos de las plantas nativas. Aprenda cómo estas especies resistentes apoyan a los polinizadores, conservan el agua y fortalecen los ecosistemas, en Ellwood y en su propio jardín.

Confirme su asistencia: https://tinyurl.com/2kv3mvz4

Plantación de restauración en el Mariposario de Ellwood

Jueves 25 de septiembre, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Punto de encuentro: Área de estacionamiento de Ellwood Mesa frente a la escuela primaria

Ellwood a las 8:45 am para una caminata corta hasta el área de plantación Únase al personal del Centro Cheadle de UCSB y al equipo de estudiantes para plantar plantas nativas en apoyo de las mariposas monarca. Use pantalones, zapatos cerrados y traiga un sombrero y agua. Se proporcionarán guantes, herramientas y plantas.

Confirme su asistencia a ncos@ccber.ucsb.edu

Recepción del Concurso de Arte de la Semana del Arroyo

Jueves, 25 de septiembre, 5:30 – 7:00 p.m.

Centro Comunitario Goleta (5679 Hollister Avenue)

Venga a disfrutar de la creatividad de artistas locales de todas las edades que crearon obras de arte para el 4º Concurso Anual de Arte de la Semana del Arroyo. El tema de este año es “Érase una vez un arroyo: unir a la comunidad con el arte”. Si bien la recepción es el 25 de septiembre, la obra de arte está en exhibición desde ahora hasta el 10 de octubre en el Centro Comunitario de Goleta.

La Semana del Arroyo es una celebración anual en toda la costa sur de nuestros arroyos, cuencas hidrográficas y el océano. Para obtener una lista completa de los eventos de la Semana del Arroyo, visite SBCreekWeek.com.