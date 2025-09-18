USCIS Revela los Primeros Cambios en el Examen de Naturalización en una Revisión en Varias Fases de los Estándares de Ciudadanía Estadounidense

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

WASHINGTON — Hoy, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos publicó una notificación en el Registro Federal que anuncia la implementación del examen de educación cívica para la naturalización de 2025. El examen de 2025 evalúa la comprensión de un extranjero sobre la historia y gobierno de Estados Unidos de acuerdo con los requisitos legales y es uno de varios pasos en un esfuerzo continuo de restaurar la integridad del proceso de naturalización y cumplir con las intenciones del Congreso. La naturalización es un privilegio que permite a los extranjeros convertirse en miembros plenos de la sociedad estadounidense, con importantes derechos y responsabilidades que todos los ciudadanos deben ejercer y respetar.

“La ciudadanía estadounidense es la ciudadanía más sagrada del mundo y debe reservarse solo para los extranjeros que adopten plenamente nuestros valores y principios como nación. Al garantizar que sólo puedan naturalizarse aquellos extranjeros que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, entre estos saber leer, escribir y hablar en inglés y comprender el gobierno y la educación cívica de EE. UU., el pueblo estadounidense puede estar seguro de que quienes se unen a nosotros como conciudadanos están completamente asimilados y contribuirán a la grandeza de Estados Unidos. Estos cambios cruciales son los primeros de muchos”, dijo el portavoz de USCIS, Matthew Tragesser.

USCIS ya ha anunciado varios cambios, entre ellos el restablecimiento de procesos estrictos de investigaciones y verificaciones de antecedentes para todos los extranjeros y revisiones más estrictas de las exenciones por discapacidad de los requisitos del examen de inglés y de educación cívica. USCIS también ha proporcionado a los oficiales guías para evaluar el buen carácter moral de los extranjeros, buscando qué contribuciones positivas pueden hacer a la sociedad estadounidense en lugar de la mera ausencia de mala conducta. La agencia también reanudará las investigaciones en los vecindarios para garantizar que los extranjeros cumplen con los requisitos reglamentarios y son merecedores de la ciudadanía estadounidense. Otras políticas recientes incluyen aclarar que el votar ilegalmente, inscribirse ilegalmente para votar y hacer declaraciones falsas de tener la ciudadanía estadounidense descualifican a los extranjeros para demostrar buen carácter moral.

En las próximas semanas y meses, USCIS anunciará otras iniciativas para mejorar aún más la integridad del proceso de naturalización.

Para conocer más, vea la notificación en el Registro Federal. Puede encontrar información sobre la implementación y la administración del examen, las preguntas del examen y guías de estudio en el Centro de Recursos para la Ciudadanía de USCIS.

Para obtener más información sobre USCIS y sus programas, visite uscis.gov/es o síganos en X (anteriormente Twitter)), ), Instagram, YouTube, Facebook y LinkedIn.Instagram, YouTube, Facebook y LinkedIn.